Наступление РФ захлебнулось на старте 16.04.2026, 13:03

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Стало известно, на каком важном направлении ВСУ сломали план врага.

Украинские подразделения сдержали попытку российских войск резко усилить давление на Лиманском направлении в конце марта. По словам начальника пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниила Положухна в эфире Ранок.LIVE, первые атаки врага оказались для него неудачными и привели к значительным потерям.

«Эти первые их рывки, которые они начали еще в конце марта, были очень болезненными для противника, они понесли потери и после этого замедлились. Пока ничего значительного», — отметил он.

Несмотря на это, ситуация на участке остается напряженной. Российские силы пытаются изолировать украинский плацдарм и создать дополнительное давление на логистику обороны. Военные обозреватели отмечают, что противник постепенно наращивает интенсивность боев, тестируя слабые места и меняя тактику.

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов подчеркивает, что с приходом весны российские войска получили больше возможностей для переброски личного состава и техники на различные направления. Это может привести к новым волнам атак в ближайший период.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что в весенне-летней кампании 2026 года Кремль может попытаться прорвать украинскую оборону в Донецкой области, в частности на участке так называемого «пояса крепостей». Лиман, по их оценкам, остается ключевой точкой, открывающей путь к Славянску и Краматорску — важным центрам обороны на севере Донецкой области.

Также фиксируется изменение подходов российских подразделений: они активнее применяют пехоту, бронетехнику, мобильные группы, а также увеличивают количество ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Это свидетельствует о подготовке к возможному новому этапу наступательных действий.

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