Российский академик под аплодисменты зала разносил политику Кремля 56 16.04.2026, 13:16

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Роберт Нигматулин

Резонансное выступление на Московском экономическом форуме.

Академик РАН Роберт Нигматулин на Московском экономическом форуме подверг резкой критике экономическую политику Кремля.

«Я искренне считаю, что мы в беде», — сказал он, как пишут российские СМИ, «под аплодисменты зала», и перешёл к цифрам.

Подушевые доходы в России самые низкие в Европе. Не просто низкие, а ниже, чем в беднейших регионах Китая. Нигматулин подчеркнул: при советской власти россияне тоже были беднее Запада, но тогда строили космос, атомную энергетику, промышленность и на это жертвовали. Теперь жертвуют, но ничего не строят. Каждый год население России сокращается на шестьсот тысяч человек. Среднегодовой рост ВВП за последнее десятилетие полтора процента. За тот же срок потребительские цены выросли на семьдесят семь процентов. И ни один указ президента с двенадцатого года по базовым показателям не выполнен.

«И президент почему-то не требует и никого не наказывает за это», — произнёс Нигматулин.

Дальше о машиностроении. В девяносто девятом году в этой отрасли России работали четыре миллиона человек. Сейчас четыреста сорок тысяч. Почти десятикратное сокращение. В лёгкой промышленности втрое меньше. Зато число курьеров и охранников в России выросло до полутора миллиона. На десять тысяч населения в России приходится пятьдесят четыре учёных. В передовых странах сто семьдесят четыре. Нигматулин произнёс эти цифры и добавил: «Вот вам эффективность».

«Нынешние кадры, которые руководят экономикой, образованием и социальной сферой — не годятся никуда! Их надо убирать!»

«У нас нет оппозиции, — сказал Нигматулин. — У нас лидер компартии имеет Героя России. И они поддерживают президента все его дела. А должна быть критика. Ещё Сталин говорил, что критика и самокритика это движущая сила социализма».

«Губернаторы фактически назначаются. Нет федерализма. Много таких деталей, которые делают государственную машину неэффективной. И мы же смотрим, как каждый день кого-то арестовывают губернаторов, вице-губернаторов, замминистров. Всё надо чинить», — заявил он.

Последнее, что произнёс Нигматулин перед тем, как уйти со сцены:

«Мы идём к беде — к двузначному падению экономики. Мы опаздываем, а время не ждёт».

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