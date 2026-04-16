Лукашенко сглазил

Лукашенко сглазил9
- Мария Карпович, «Белорусы и рынок»
- 16.04.2026, 13:32
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Советы диктатора не помогли.
Идея побывать Александру Лукашенко на тренировке хоккеистов «Динамо-Минск» не принесла успеха. Более того, «зубры» после того, как их напутствовал «главный хоккеист страны», проиграли четыре матча подряд и выбыли из Кубка Гагарина.
Александр Лукашенко решил дать советы «динамовцам», когда они также в сухой серии 4:0 триумфально обыграли своих московских одноклубников.
Советы не помогли. Лукашенко обещал, что будет ночевать в домашних матчах, чтобы Минск выиграл у следующего соперника – казанского «Ак Барса». Но «Динамо» сначала дважды проиграло в Минске, а потом дважды (в последнем матче вчера - 2:3) в Казани. Итог серии тоже 4:0, но не в пользу белорусского клуба.
Его игроки и тренеры уходят в досрочный отпуск.
Мария Карпович, «Белорусы и рынок»