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Лукашенко сглазил

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  • Мария Карпович, «Белорусы и рынок»
  • 16.04.2026, 13:32
  • 6,548
Лукашенко сглазил

Советы диктатора не помогли.

Идея побывать Александру Лукашенко на тренировке хоккеистов «Динамо-Минск» не принесла успеха. Более того, «зубры» после того, как их напутствовал «главный хоккеист страны», проиграли четыре матча подряд и выбыли из Кубка Гагарина.

Александр Лукашенко решил дать советы «динамовцам», когда они также в сухой серии 4:0 триумфально обыграли своих московских одноклубников.

Советы не помогли. Лукашенко обещал, что будет ночевать в домашних матчах, чтобы Минск выиграл у следующего соперника – казанского «Ак Барса». Но «Динамо» сначала дважды проиграло в Минске, а потом дважды (в последнем матче вчера - 2:3) в Казани. Итог серии тоже 4:0, но не в пользу белорусского клуба.

Его игроки и тренеры уходят в досрочный отпуск.

Мария Карпович, «Белорусы и рынок»

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