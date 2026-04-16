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Появились новые подробности переименования американо в Mak.by

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  • 16.04.2026, 19:23
  • 18,360
Появились новые подробности переименования американо в Mak.by

«Нашу каву» приобрели.

Как выяснил портал «Белорусы и рынок», товарный знак «Наша кава», ставший «убийцем» «маковского американо», владельцы Маk.by приобрели у основателя одноименного гродненского кафе Дмитрия Захарко.

Соответствующий договор о «частичной уступке» товарного знака в начале апреле текущего года был зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности.

Согласно базе НЦИС, с текущего месяца у товарного знака «Наша кава» два владельца.

Первым из них остался (до сентября 2035 года) Дмитрий Захарко. Вторым стало тоже до этого же срока Торгово-производственное унитарное предприятие «Мак.Бай».

Разница у них все же есть - по классам товарам и услуг (МКТУ). Дмитрий Захарко сохранил права на товарный знак по кл. 45 – услуги баров, кафе, ресторанов и пр. А «Мак бай» собственник идентичного товарного знака по кл. 30 – самого кофе.

Дмитрий Захарко – известная фигура в кофейном бизнесе Беларуси. Во-первых, он основатель одной из самых знаковых кофеен Гродно «Наша кава». Во-вторых, у него доля в крупном минском бренде-обжарщике кофе Single Step Coffee Co.

Напомним, идею владельцам Маk.by заменить «американо» на что-то свое отечественное подбросил во время посещения одного из заведений сети Александр Лукашенко. В итоге «американо» в меню ресторанов трансформировалось в «Нашу каву».

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