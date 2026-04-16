WSJ: У Трампа есть две основные «красные линии» в переговорах с Ираном 3 16.04.2026, 13:45

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Но Тегеран вряд ли пойдет на уступки.

У президента США Дональда Трампа есть не менее двух основных «красных линий» в переговорном процессе с Ираном о завершении войны.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Первое принципиальное условие заключается в отказе Ирана от обогащения урана как минимум на 20 лет, хотя Трамп намерен добиться и более длительного срока. Вторая «красная линия» Вашингтона — вывоз уже обогащенного урана с территории Ирана.

Тегеран до сих пор не согласился с этими требованиями и обладает многолетним опытом противостояния экономическому давлению со стороны США, отмечает WSJ.

Переговоры в Пакистане завершились без прорыва и, по словам официальных лиц и аналитиков, и Вашингтон, и Тегеран выдвинули требования, неприемлемые для другой стороны.

При этом ряд американских чиновников с большим опытом работы на Ближнем Востоке полагают, что иранский режим вряд ли откажется от своих ядерных амбиций, даже если это приведет к экономическому краху страны. Они также указали, что после ударов США и Израиля, в результате которых были ликвидированы многие иранские лидеры, появившийся вакуум заполняется теми сторонниками режима, которые считаются еще более радикальными и менее готовыми к компромиссу.

Однако высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа с этим не согласны. Они подчеркивают, что иранская экономика уже была ослаблена многолетними санкциями и системной коррупцией. Они также заявили, что Китай и Пакистан подталкивают Тегеран к заключению соглашения, которая положит конец войне и ослабит давление на мировые энергетические рынки, пишет WSJ.

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