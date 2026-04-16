закрыть
22 июля 2026, среда, 14:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Прокатиться на аттракционах станет дороже

  • 16.04.2026, 14:09
  • 1,170
Прокатиться на аттракционах станет дороже

На 15%.

Минские парки объявили о подорожании билетов на аттракционы примерно на 15%. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора - главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.

По его словам, в последние годы стоимость билетов на аттракционы в парках Минска не менялась. Однако в 2026 году цены на билеты вырастут примерно на 15%. Заместитель гендиректора пояснил, что это связано с подорожанием технического обслуживания, расходных материалов, запасных частей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко