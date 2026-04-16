Прокатиться на аттракционах станет дороже
- 16.04.2026, 14:09
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На 15%.
Минские парки объявили о подорожании билетов на аттракционы примерно на 15%. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора - главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич.
По его словам, в последние годы стоимость билетов на аттракционы в парках Минска не менялась. Однако в 2026 году цены на билеты вырастут примерно на 15%. Заместитель гендиректора пояснил, что это связано с подорожанием технического обслуживания, расходных материалов, запасных частей.