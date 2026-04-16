The Times: Россия готовит атаку на острова Балтики 8 16.04.2026, 14:43

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В Швеции назвали цель Путина.

Швеция не исключает, что Россия уже в ближайшее время может захватить один из островов Балтийского моря - и таким образом проверить, как НАТО отреагирует на провокацию.

Об этом в интервью The Times заявил руководитель вооруженных сил Швеции Михаэль Классон.

Остров как ловушка для НАТО

По словам Классона, Кремль мог бы уже завтра начать небольшую морскую операцию в Балтийском море. Цель - выявить трещины внутри альянса, тем более что Дональд Трамп открыто угрожал сократить поддержку европейских партнеров.

«Нам следует быть настороже и сдерживать Россию от такого рода авантюр с помощью нашего присутствия в стратегически важных районах на севере и, конечно, в Балтийском море», - сказал Классон.

400 тысяч островов на выбор

В сентябре шведские вооруженные силы опубликовали отчет, где прямо названа возможная цель - остров Готланд. Россия могла бы захватить его врасплох - морским или воздушно-десантным путем.

Впрочем, Классон уточнил: вариантов у России значительно больше.

«Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть реакцию на политическом уровне», - пояснил он.

Что говорят шведские разведчики

Шведская военная разведка в своем недавнем отчете предупредила: угроза со стороны России будет расти. Москва наращивает военный потенциал вблизи Швеции и уже сейчас способна нанести ограниченный удар в регионе.

Через пять лет ситуация может быть еще серьезнее - Россия получит возможность «осуществить вооруженное нападение с целью захвата больших территорий и дальнейшего установления морского и воздушного господства».

После Украины - очередь Европы?

Классон также предостерег: завершение войны в Украине не будет означать мира для Европы. Наоборот - Россия сможет перегруппироваться и перебросить ресурсы на запад.

«Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может, даже Советский Союз», - отметил он.

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