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В Кремле побагровели

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 16.04.2026, 14:52
  • 15,994
В Кремле побагровели
Петер Мадьяр

Вы только посмотрите, что этот Мадьяр творит.

Недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия – недружественная страна, она поддерживает санкции против России. Это пресс-Песков о результатах выборах в Венгрии, на которых конституционное большинство в парламенте получила оппозиционная партия…

В России-то как это будет?

Недаром Песков говорил, что его шеф не будет поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Вы только посмотрите, что этот Мадьяр творит.

Он обещал демонтировать орбановскую «нелиберальную демократию» и, похоже, берётся за дело. Встретился с подконтрольными власти государственными медиа (это на что-то похоже …), куда Мадьяра не пускали в последние полтора года (и это нам знакомо…), сообщив, что их дни сочтены. Примерно то же Мадьяр сообщил ставленнику Орбана – президенту Тамашу Шуйоку.

Лидер партии «Тиса», победившей на выборах, сообщил госСМИ и Шуйоку, что они стали аморальными соучастниками в деятельности Орбана и его «Фидеса». А последние построили систему, основанную на кумовстве, коррупции, безнаказанности и разжигании ненависти. Что-то это нам напоминает …

Кроме того, Мадьяр сравнил деятельность госСМИ с пропагандой в Северной Корее и нацистской Германии, указав на масштабное распространение дезинформации.

Вы не думаете, дорогие читатели, что в этом списке стран кого-то не хватает? Кого-то очень хорошо знакомого всем нам?

Да-а-а … Мощно. Наверное, некоторые в российских верхах, читая такое, едва ли не давятся от возмущения, багровеют лицами. Что поделать? Народ так решил.

Здесь, конечно, в свете, так сказать «текущих событий», важен вопрос: В России-то как это будет? Венгрия машет рукой россиянам. Давайте, присоединяйтесь!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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