Девушка сняла в «Минск-Мире» квартиру с «сюрпризами» 13 16.04.2026, 15:23

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И нарвалась на хамство от арендодателя.

Вероника находилась в белорусской столице проездом и сняла квартиру в доме в комплексе «Минск-Мир». Когда она попала внутрь, ее ожидали «сюрпризы» в виде ужасного запаха, полной мусорки, неубранной кровати и разводов на стенах, а потом — еще и грубого ответа хозяина. Фото Вероника опубликовала в Threads, заметил сайт Charter97.org.

«Сняли квартиру в «Минск-Мире», заходим, а нас встречает ужасный запах и вот такое чудо. На вопрос арендодателю: «Что это такое?» поступил ответ: «Что-то не нравится — выселяйтесь».

Фото: shp.veronika/threads

Фото: shp.veronika/threads

Фото: shp.veronika/threads

Фото: shp.veronika/threads

В комментариях она пояснила, что квартира нужна была только на четыре часа и обошлась в 320 белорусских рублей.

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