В Армении задержали пророссийских политиков 3 16.04.2026, 15:58

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Из-за подкупа избирателей.

В Армении антикоррупционные органы задержали 14 человек, связанных с пророссийской оппозиционной партией «Сильная Армения», по подозрению в подкупе избирателей. Об этом сообщили армянские СМИ. Инцидент произошел менее чем за два месяца до парламентских выборов, запланированных на 7 июня, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным Антикоррупционного комитета Армении, во время обысков в офисах партии были задержаны несколько сотрудников. Еще двое членов партии были арестованы ранее на этой неделе по обвинению в нарушении запрета на благотворительную деятельность в период избирательной кампании.

Адвокат партии Юра Диланян заявил, что правоохранительные органы провели обыски в различных офисах «Сильной Армении», однако информации о местонахождении задержанных и основаниях их задержания долгое время не предоставлялось.

Партия «Сильная Армения» занимает второе место в предвыборных опросах, уступая правящей партии «Гражданский договор». Политическую силу возглавляет армяно-российский бизнесмен Самвел Карапетян, в отношении которого в настоящее время ведется судебное разбирательство. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к свержению власти, однако он отвергает их и заявляет о политической мотивации дела.

Карапетян был задержан в июне прошлого года после критики в адрес правительства и заявлений о готовности действовать против его политики в отношении Армянской апостольской церкви.

На данный момент неясно, входили ли все задержанные в число кандидатов на предстоящих выборах. Представители партии утверждают, что часть задержанных являются ее сторонниками.

Ситуация развивается на фоне обострения политической борьбы в стране накануне выборов, которые могут стать ключевыми для будущего политического курса Армении.

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