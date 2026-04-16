Белорусский пограничник пересек границу с Литвой

Белорусский пограничник пересек границу с Литвой9
- 16.04.2026, 16:03
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Фотофакт.
Белорусский пограничник 15 апреля незаконно пересёк границу с Литвой. Об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.
Инцидент произошёл в районе деревни Кракунай в Шальчининкском районе — на участке так называемой Девенишкской петли, которая со всех сторон окружена территорией Беларуси.
Как отметили в ведомстве, ранее здесь действовал пункт пропуска местного приграничного движения «Кракунай — Геранены», закрытый в 2020 году. Линия границы на этом участке обозначена белой полосой, также установлен центральный пограничный столб и соответствующие знаки с обеих сторон.
По данным литовских пограничников, в тот день четверо белорусских военнослужащих подошли к границе со своей стороны. Один из них пересёк линию и зашёл примерно на метр на территорию Литвы, где ненадолго остановился, присев на бетонный блок. После этого он вернулся обратно, и группа продолжила патрулирование.
В Службе охраны государственной границы Литвы сообщили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование.