АP: «Хартия» ломает советскую систему 16.04.2026, 16:06

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ВСУ проходят мощные изменения.

Украинская армия продолжает трансформацию в условиях войны, формируя новые боевые подразделения, которые отходят от советской модели управления и делают ставку на гибкость, технологии и инициативу, пишет Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из таких примеров стал корпус «Хартия», созданный в начале полномасштабного вторжения как добровольческое подразделение из 30 человек. Сегодня он вырос до формирования численностью около 40 тысяч бойцов и считается одним из наиболее эффективных в составе сил обороны Украины.

Его основатель, предприниматель Всеволод Кожемяко, подчеркивает, что ключевой гарантией безопасности страны становится собственная современная армия, а не только внешняя поддержка.

Рост «Хартии» отражает более широкие изменения в украинских вооруженных силах. Новые формирования, включая Третий армейский корпус, внедряют западные подходы к управлению — такие как Troop Leading Procedures (оперативное планирование на уровне подразделений) и After Action Review (разбор действий после операций). Это позволяет быстрее принимать решения и адаптироваться к динамике боя.

Особое внимание уделяется технологиям. Подразделения активно используют беспилотники и наземные роботизированные системы — от разведки до эвакуации раненых. В 2024 году «Хартия» провела одну из первых полностью роботизированных атак на позиции противника, что привлекло внимание военных аналитиков на Западе.

Новая модель также меняет внутреннюю культуру армии. Солдаты отмечают снижение бюрократии, более горизонтальные отношения с командирами и акцент на доверии, а не страхе наказания.

Эти изменения уже приносят результаты. В конце 2025 года корпус провел успешное контрнаступление под Купянском, освободив несколько населенных пунктов.

Несмотря на успехи, остается вопрос — готово ли высшее командование окончательно отказаться от советского наследия. Однако спрос на новые подходы внутри армии продолжает расти.

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