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Россиянку шокировали пустые улицы Минска

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  • 16.04.2026, 16:13
  • 13,890
Россиянку шокировали пустые улицы Минска

И доброта белорусов.

Жительница Санкт-Петербурга Александра приехала в Минск. Своими впечатлениями и фото улиц белорусской столицы она поделилась в Threads.

«Поехала в Беларусь и шокирована пустыми улицами, - написала Александра. — Также думала: в Питере самые добродушные люди. Но переплюнул Минск. Если хотите отдохнуть от большого количества людей и ощутить доброту, вам дорога в эти края».

Белорусы объяснили гостье из России, почему улицы города пусты. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Из Беларуси очень большой процент населения уехал. Особенно после диктаторского путча 2020 года.

— В Минске пустые улицы потому, что все минчане на заработках в Бруклине и Варшаве!

— В Беларуси время — строго по графику! В 10 отбой и по шконкам.

— Минск, к сожалению, совершенно пуст и мертв. Ужасно стал выглядеть, а буквально до «ковида» и всего мрака был полон жизни. Кстати, в других городах Беларуси такого контраста нет с «доковидными» временами. А так да, побродить по пустынным проспектам (особенно в центре, там вообще пустыня) сейчас самое время.

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