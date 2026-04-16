Россиянку шокировали пустые улицы Минска

Россиянку шокировали пустые улицы Минска15
- 16.04.2026, 16:13
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И доброта белорусов.
Жительница Санкт-Петербурга Александра приехала в Минск. Своими впечатлениями и фото улиц белорусской столицы она поделилась в Threads.
«Поехала в Беларусь и шокирована пустыми улицами, - написала Александра. — Также думала: в Питере самые добродушные люди. Но переплюнул Минск. Если хотите отдохнуть от большого количества людей и ощутить доброту, вам дорога в эти края».
Белорусы объяснили гостье из России, почему улицы города пусты. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Из Беларуси очень большой процент населения уехал. Особенно после диктаторского путча 2020 года.
— В Минске пустые улицы потому, что все минчане на заработках в Бруклине и Варшаве!
— В Беларуси время — строго по графику! В 10 отбой и по шконкам.
— Минск, к сожалению, совершенно пуст и мертв. Ужасно стал выглядеть, а буквально до «ковида» и всего мрака был полон жизни. Кстати, в других городах Беларуси такого контраста нет с «доковидными» временами. А так да, побродить по пустынным проспектам (особенно в центре, там вообще пустыня) сейчас самое время.