Великобритания перечислила Украине $1 миллиард за счет замороженных активов РФ

Великобритания перечислила Украине $1 миллиард за счет замороженных активов РФ1
- 16.04.2026, 16:31
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Средства пойдут на военные нужды.
Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщили в украинском Минфине, передает «Европейская правда».
Средства будут направлены на укрепление обороноспособности Украины.
"Благодарен правительству Великобритании за последовательную и решительную поддержку Украины в противодействии российской агрессии уже пятый год полномасштабной войны. Предоставленное финансирование имеет целевое назначение и будет направлено на обеспечение приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.
В ведомстве напомнили, что 1 марта 2025 года министр финансов Украины Сергей Марченко и его британская коллега Рэйчел Ривз подписали соглашение о предоставлении Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов (около 3 млрд долларов США) на оборонные нужды.
Первые два транша общим объемом 1,5 млрд фунтов стерлингов Украина получила в марте и апреле 2025 года.
Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает предоставление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от замороженных российских суверенных активов.
В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов США финансирования в рамках ERA.