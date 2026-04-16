Украинский МиГ-29 ликвидировал пункт дислокации вражеских пилотов БПЛА 1 16.04.2026, 16:42

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Ювелирная работа.

Воздушные силы ВСУ продемонстрировали настоящее мастерство с применением западного высокоточного вооружения. В сети появилась видеозапись, на которой украинский истребитель МиГ-29 наносит сокрушительный удар по стратегически важной цели оккупантов.

Целью атаки стало «логово» российских операторов беспилотных летательных аппаратов.

Для уничтожения объекта была использована французская управляемая авиабомба AASM Hammer.

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