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Литва передала Беларуси ноту протеста

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  • 16.04.2026, 16:53
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Литва передала Беларуси ноту протеста

Из-за ЕГУ.

Вильнюс направил Минску ноту протеста из-за решения признать Европейский гуманитарный университет (ЕГУ) «экстремистской организацией». Об этом сообщили в МИД Литвы.

В ведомстве заявили, что считают это решение политически мотивированным, необоснованным и противоречащим нормам международного права, а также затрагивающим суверенитет страны. Там подчеркнули, что это беспрецедентный случай, когда университет, легально работающий в другом государстве, объявляется «экстремистской организацией».

МИД Литвы также отметил, что продолжит поддерживать ЕГУ как пространство академической свободы, критического мышления и демократических ценностей, независимое от политического давления.

По оценке ведомства, решение белорусских властей представляет угрозу для студентов университета — не только из Беларуси, но и из других стран, — а также для академического сообщества в целом. В МИД считают, что оно фактически криминализирует международное образовательное сотрудничество и наносит ущерб демократически настроенной части белорусского общества.

Литва заявила, что не признаёт юридическую силу этого решения на своей территории, требует его отмены и предупреждает, что подобные действия могут ещё больше осложнить отношения между странами и будут оцениваться как на национальном уровне, так и на уровне Евросоюза с точки зрения возможных дальнейших мер.

Ранее, 14 апреля, стало известно, что Верховный суд Беларуси признал ЕГУ «экстремистской организацией».

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