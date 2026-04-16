Гениальная стратегия победы над Ираном?2
- 16.04.2026, 17:27
- 7,762
Ключ — в Ормузском проливе.
США усилили экономическое давление на Иран, фактически блокируя морское сообщение через Ормузский пролив для судов, связанных с иранскими портами. По данным Центрального командования США, операцию обеспечивают около десятка военных кораблей, а также авиация и средства разведки, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
Ормузский пролив — ключевая артерия мировой энергетики: через него проходит до 20% глобальных поставок нефти и значительная часть сжиженного газа. Для Ирана этот маршрут имеет критическое значение — до 80% его нефтяного экспорта идет именно через пролив.
Эксперты отмечают, что такая стратегия направлена на подрыв финансовой устойчивости Тегерана. По оценкам аналитиков, потери Ирана могут достигать около 435 млн долларов в день, включая более 270 млн долларов недополученной экспортной выручки. Это грозит усилением инфляции, дефицитом валюты и ростом внутреннего экономического давления.
На фоне разрушений, вызванных военными ударами, экономические ограничения могут стать решающим фактором, способным подтолкнуть Иран к переговорам по ключевым вопросам, включая ядерную программу.
Однако у стратегии есть и риски. Китай, один из крупнейших покупателей иранской нефти, уже назвал действия США опасными. Возможное ограничение поставок может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином.
Кроме того, нестабильность может распространиться на другие стратегические маршруты. В частности, существует риск, что союзные Ирану силы в Йемене попытаются перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит значительная часть мировых торговых потоков.
США также сталкиваются с необходимостью компенсировать выпадающие объемы нефти на мировом рынке, чтобы избежать скачка цен и давления на глобальную экономику.
Таким образом, ставка на экономическое удушение Ирана может изменить баланс сил, но одновременно несет угрозу расширения конфликта и дестабилизации мировых рынков.