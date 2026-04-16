Игорь Липсиц: Путин чувствует, что «запахло паленым» 7 16.04.2026, 17:44

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«Козел отпущения» найден.

Российский диктатор знает о падении экономики и готовится к его последствиям. Об этом профессор экономики Игорь Липсиц рассказал в интервью YouTube-каналу журналиста Евгения Киселева. Сайт Charter97.org приводит некоторые интересные фрагменты разговора.

— Путин провел совещание в Кремле. Такое ощущение, что он на грани нервного срыва?

— Во всяком случае он чувствует, что «пахнет паленым». Экономика начинает падать. Смотрите, в декабре он рассказывал какие-то дивные сказки о том, как все в экономике прекрасно. Уже через пару месяцев начал говорить, что в экономике падение и стал требовать от правительства... Каждый месяц он дает им поручение ускорить экономику, обеспечить высокие темпы роста. Они не успевают отчитаться об исполнении предыдущего поручения и им тут же выдают новые.

Это очень смешно. Поручение на поручении и поручением погоняет.

Понятно, что экономика сыпется. Дальше за этим начнутся увольнения. Народ вдруг обнаружит, что как-то нехорошо жизнь пошла. Путин обещал светлое будущее через войну. А светлого будущего не видать. Война не кончается, работа почему-то кончилась. В общем, как-то невесело стало жить. Почему? А кто виноват? А почему президент ничего не сделал? Вот он и подкладывается соломку, говорит, что все видел, обо всем тревожился, правительству указал, задачи поставил. А если они не обеспечили, то значит правительство плохое.

Путин готовит почву для смена правительства. Если они не выполнят это поручение, а они, конечно, его не выполнят, нужно будет каким-то образом населению это объяснить, то он поменяет правительство, скажет, что не справился Мишустин. Экономический блок наш не сработал так, как следует, отправим их на заслуженный отдых.

Нормальная такой работа политика, который перекладывает ответственность за то, что происходит в стране с себя на других. Это понятная модель.

— Кстати, он намекнул и на то, что в случае чего могут с руководства Центробанка спросить.

— Центробанк сегодня такой дежурный козел, на которого всю вину возлагают, хотя он - ни сном, ни духом. ЦБ просто пытается как-то выкрутиться в условии гиперинфляции, которая вызвана войной. Поэтому он пытается этой гиперинфляции не дать развиться, пытается удержать в приемлимых границах.

Это трудно. Они принимают какие-то шаги. Но они мало что могут сделать. Ты как бы в ЦБ отвечаешь за денежное обращение в стране. Но денежное обращение реально создается больше государством, чем ЦБ. А ты отвечаешь за то, что, в общем, на самом деле, происходит не по твоей воле. И ты ничего с этим поделать не можешь. Но ответственность-то у тебя, поэтому ты пытаешься хоть какими-то инструментами хоть что-то сделать, хоть как-то поправить. Но это вызывает очень сильное раздражение.

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