Власти предлагают жителям Столбцов пить ржавую воду 5 16.04.2026, 17:51

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Проблему в одной из многоэтажек не могут решить уже три года.

Жильцы столбцовской многоэтажки на ул. Мира, 3 уже три года пытаются решить проблему с ржавой водой. Их дом был возведен еще в 2012 году. Тогда из крана текла чистая, пригодная для питья вода, пишет «Мінская праўда».

– Все изменилось около 3 лет назад, когда рядом начал строиться новый микрорайон. С того момента у нас начались проблемы с водой: включаешь кран – течет рыжая жидкость с песком, – рассказала председатель ЖСПК «Кристалл-5» Наталья Викторовна губернатору Алексею Кушнаренко во время личного приема граждан. На встречу она пришла с жительницей дома Светланой Владимировной.

По словам заявительниц, в 2025 году они обращались по данному вопросу на прямую линию исполкома. Были сделаны пробы воды… она оказалась пригодной для питья.

– Мы ежегодно поднимаем эту проблему, но она никуда не уходит: каждый месяц меняем 6 фильтров. Машинка стиральная ржавая изнутри, белье нормально не выстирывается, – уверяет Светлана Владимировна. – Причём сегодня вода может идти грязная, ржавая, а завтра – чистая, без примесей.

Как подчеркнул главврач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко, по результатам анализов прошлого года вода в домах на улице Мира действительно далека от идеальной – есть превышения по содержанию железа.

– При подготовке Столбцов к областному празднику «Дажынкi» в городе были переложены сети, но небольшие участки остались. Сейчас готовим проект по замене такого участка от Ольховки до водозабора, – отметил гендиректор ЖКХ Минской области Юрий Кукашук. – Мы промыли систему, взяли пробу воды. Но кратковременные ухудшения качества воды не исключены.

– В этом вопросе нужно поставить точку: особенно с учётом того, что город принимал областной фестиваль-ярмарку тружеников села и в него уже вложили много средств, – категоричен Алексей Кушнаренко. – Если понадобится перекладка сетей – значит, должна быть перекладка.

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