Папа Римский осудил тиранов, которые тратят миллиарды на войны

Папа Римский осудил тиранов, которые тратят миллиарды на войны9
- 16.04.2026, 17:52
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И призвал к «решительной смене курса».
Папа Римский Лев XIV во время выступления в Камеруне резко выступил против лидеров, которые тратят миллиарды на войны, и заявил, что мир «разоряется горсткой тиранов», сообщает Sky News.
Глава Католической церкви также раскритиковал лидеров, которые используют религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к «решительной смене курса».
«Хозяева войны делают вид, что не знают, что для разрушения нужна лишь мгновение, а для восстановления часто не хватает целой жизни, — заявил Лев XIV. — Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти».