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Началась новая золотая эра гуманитариев

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  • 16.04.2026, 17:53
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Началась новая золотая эра гуманитариев

Программистов быстро заменяет ИИ.

Сооснователь компании Anthropic Джек Кларк заявил, что гуманитарное образование оказалось неожиданно полезным в сфере искусственного интеллекта. Выступая на экономическом саммите Semafor в Вашингтоне, он отметил, что его диплом по английской литературе помог ему лучше понимать, как люди осмысляют будущее и формируют нарративы вокруг технологий, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Кларка, ключевыми навыками в эпоху ИИ становятся аналитическое мышление, способность задавать правильные вопросы и умение объединять знания из разных областей. Именно такие компетенции чаще всего формируются в гуманитарных дисциплинах.

Он подчеркнул, что даже специальности, которые традиционно считаются «непрактичными», сегодня могут оказаться востребованными. В частности, Anthropic активно нанимает философов. При этом Кларк считает, что узкоспециализированное программирование постепенно теряет актуальность, поскольку многие задачи уже автоматизируются с помощью ИИ.

Эту точку зрения разделяют и его коллеги. Разработчик инструмента Claude Code Борис Черны предположил, что профессия «программист» в ближайшие годы может исчезнуть в привычном виде.

Еще один сооснователь Anthropic, президент компании Даниэла Амодеи, также имеет гуманитарное образование. Она уверена, что в мире, где технологии становятся все более мощными, особую ценность приобретают человеческие качества — понимание общества, коммуникация и эмпатия.

Anthropic продолжает стремительно расти: в феврале стартап привлек $30 млрд инвестиций при оценке $380 млрд, став одним из крупнейших игроков на рынке искусственного интеллекта.

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