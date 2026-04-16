Почему так много россиян не верят, что американцы были на Луне? 60 Кирилл Шулика

16.04.2026, 18:07

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Пранк, который вышел из-под контроля.

Недавнее завершение миссии НАСА «Артемида-2», в рамках которой четверо астронавтов облетели вокруг Луны, стало поводом для новой волны дискуссий о том, действительно ли американцам в 1969–1972 годах шесть раз удалось успешно высадиться на спутник нашей планеты, или же все это было злокозненной инсценировкой.

Если верить результатам опроса, проведенного в этом месяце московской сетью районных сообществ М125, 73% жителей столицы России полагают, что американцев на Луне не было. Конечно, сложно сказать, насколько серьезно люди отвечали на вопросы в рамках этого исследования. Однако в 2020 году, когда ВЦИОМ решил выяснить, насколько россияне доверяют распространенным научным мифам, 49% респондентов назвали высадку на Луну в 1969 году фальсификацией правительства США и только 31% опрошенных признали этот факт достоверным.

С учетом того, что за шесть минувших лет отношение к Соединенным Штатам в обществе стало только хуже, удивляться аномальным цифрам не приходится. Хотя еще совсем недавно казалось, что «лунный заговор» — это нечто из того же ряда, что и утверждения певца Юрия Лозы о плоской Земле или же знаменитый эфир лидера «Поп-механики» Сергея Курехина о том, что Ленин был грибом.

В принципе, «лунный заговор» и есть не что иное, как мистификация. И то, что она стала частью массового сознания в России, только подчеркивает внушаемость людей. Здесь со всей наглядностью предстает пример того, до каких размеров могут вырасти самые невероятные мифы, теперь для многих ставшие частью реальности.

Конечно, в СССР, а потом и в России мало кто читал книгу американского писателя-конспиролога Билла Кейсинга «Мы никогда не были на Луне: американская афера на тридцать миллиардов долларов!». Она, кстати, тоже легла на благодатную почву — популярность в США эта книга набрала после довольно трагичной для нации войны во Вьетнаме. К счастью, издание довольно быстро забылось, и сейчас всего 6% американцев уверены, что Луну на самом деле снимали в кинопавильонах.

К слову, в этой же книге Кейсинг делал утверждения и о том, что Юрий Гагарин никогда не был в космосе. Но эта версия в США тоже не поддерживается общественным мнением по причине своей очевидной глупости.

В РФ было принято ссылаться на совсем другой источник — интервью вдовы режиссера фильма «Космическая одиссея 2001 года» Стэнли Кубрика Кристианы, которая в 2002 году рассказала, что ее муж по просьбе президента США Ричарда Никсона снимал Луну в павильонах Голливуда. Однако даже в титрах псевдодокументального фильма «Темная сторона Луны» было написано, что это розыгрыш и мистификация. Правда, российские журналисты, передавшие новость на ленты информагенств, этого не увидели. В конце концов, кто из нас смотрит титры?

Собственно, эта мистификация оказалась ухудшенной версией перформанса Сергея Курехина про Ленина. Так что обсуждать тут в принципе нечего, а никаких других источников, кроме конспирологической книги Кейсинга, больше нет.

Более того, в СССР официальная пропаганда никогда не ставила под сомнение американские успехи в лунной программе, хотя отношения с Западом бывали весьма прохладными.

Уже в российское время специалистам, связанным с советской космической программой, приходилось опровергать многочисленные (как спам) статьи публициста Юрия Мухина о том, что американскую лунную программу снял Стэнли Кубрик. Тут стоит сказать, что сам Мухин горюет по развалу СССР, однако при этом отрицает не только американскую лунную программу, но и достижения советской генетики, называя себя последователем ученого Трофима Лысенко.

Советский конструктор космической техники Борис Черток, в свою очередь, говорил о том, что авторы конспирологической теорий про американскую лунную программу зарабатывают на лжи.

Еще один соратник Сергея Королева, инженер Константин Феоктистов, который сам побывал на орбите на космическом корабле «Восход», рассказывал, что наши радиосредства принимали сигналы с борта «Аполлона-11», причем советские специалисты не только слышали разговоры, но и видели телевизионную картинку в момент выхода астронавтов на поверхность Луны.

Президент России Владимир Путин прямо назвал «чушью и полным бредом» разговоры о том, что американцы не высаживались на Луну, как и утверждения, что башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года они взорвали сами.

Тут, наверное, прав коллега Феоктистова, космонавт Александр Лазуткин, считающий, что неверие в полеты американцев на Луну имеет не научный, а социальный характер.

Можно сказать, что этот миф даже особо не связан с космосом и Луной. Его истоки вполне земные, это порождение антиамериканских и антизападных настроений. Когда ты в ком-то видишь противника, то хочешь не только уличить его во лжи, но и представить заведомо слабым. Вот у нас, дескать, Гагарин точно летал в космос, а вы не смогли ничем ответить, кроме как тем, что наняли Стэнли Кубрика снять кино (хотя многие адепты теории заговора и фамилии режиссера не знают).

К слову, есть и еще один похожий миф про успехи СССР и неудачи Северной Америки. Только построен он уже не на теории заговора, а на вольной интерпретации фактов. Речь о первой хоккейной Суперсерии 1972 года между СССР и Канадой. Конечно, советские хоккеисты в ней показали себя настоящими бойцами, продемонстрировав мастерство, которого никто не ожидал увидеть. Однако остается факт, что в целом эту Суперсерию сборная СССР проиграла. Другое дело, что если все время вспоминать только о победных матчах, да еще и про один из них снять художественный фильм, то в народной памяти отложится, что советские хоккеисты выиграли вообще все, что только можно.

В дискуссиях о подлинности американской лунной программы виден только один положительный момент — тема космоса людям интересна до сих пор. Она волнует, будоражит, заставляет искать информацию и доносить ее детям. Это очень хорошо и заслуживает отдельного внимания тех, кто формулирует государственную политику в сфере образования. Но только надо рассказывать правду, быть объективным и опровергать теории заговора.

Кирилл Шулика, «Росбалт»

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