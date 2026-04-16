США вывели последние войска из Сирии

США вывели последние войска из Сирии1
- 16.04.2026, 18:30
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Уходящие войска официально передали базу 60-й дивизии сирийской армии.
Утром 16 апреля американские войска полностью эвакуировали базу Касрак в северо-западной провинции Хасака, Сирия. Об этом сообщает Voice of Emirates.
По данным издания, эвакуация была проведена с тщательной логистической подготовкой. Уходящие войска официально передали базу 60-й дивизии сирийской армии.
База Касрак была крупнейшим и последним оставшимся стратегическим оплотом возглавляемых США сил международной коалиции в стране. Благодаря этому шагу Сирийская Арабская Республика впервые за многие годы полностью освободилась от какого-либо военного присутствия США.
Окончательный вывод войск осуществляется в рамках графика, начавшегося в феврале этого года. Американские войска начали постепенный и всеобъемлющий вывод своих войск с различных баз. В марте появились сообщения, подтверждающие начало демонтажа техники и передачи технических средств и военной техники. Планировалось завершить этот процесс и окончательно закрыть военные архивы к середине апреля, и этот срок был соблюден нынешним выводом войск, пишет издание.