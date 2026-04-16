закрыть
22 июля 2026, среда, 18:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские хакеры атаковали страны НАТО и Балканы

  • 16.04.2026, 18:35
  • 8,006
Российские хакеры атаковали страны НАТО и Балканы

Но допустили ошибку.

Хакерская группировка Fancy Bear, связанная с военной разведкой РФ, взломала более 280 учетных записей электронной почты, нанеся существенный ущерб государственным и военным учреждениям стран НАТО и Балкан. Об этом говорится в исследовании украинского Центра противодействия дезинформации.

Масштаб кампании удалось раскрыть благодаря ошибке самих хакеров, которые оставили данные о своих операциях на открытом сервере. Это дало исследователям уникальную возможность проанализировать методы работы ГРУ в части осуществления им мониторинга оборонных возможностей европейских государств.

«Российская киберугроза по-прежнему представляет собой серьезный вызов для коллективной безопасности, ведь Кремль продолжает применять цифровые инструменты для дестабилизации и влияния на действия как партнеров, так и оппонентов», — пишут в ЦПД.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко