Российские хакеры атаковали страны НАТО и Балканы 16.04.2026, 18:35

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Но допустили ошибку.

Хакерская группировка Fancy Bear, связанная с военной разведкой РФ, взломала более 280 учетных записей электронной почты, нанеся существенный ущерб государственным и военным учреждениям стран НАТО и Балкан. Об этом говорится в исследовании украинского Центра противодействия дезинформации.

Масштаб кампании удалось раскрыть благодаря ошибке самих хакеров, которые оставили данные о своих операциях на открытом сервере. Это дало исследователям уникальную возможность проанализировать методы работы ГРУ в части осуществления им мониторинга оборонных возможностей европейских государств.

«Российская киберугроза по-прежнему представляет собой серьезный вызов для коллективной безопасности, ведь Кремль продолжает применять цифровые инструменты для дестабилизации и влияния на действия как партнеров, так и оппонентов», — пишут в ЦПД.

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