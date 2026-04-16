Почему Си «подрезает крылья» своим ближайшим соратникам 5 16.04.2026, 18:50

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Никто не в безопасности.

В Китае продолжается масштабная антикоррупционная кампания, затрагивающая все более высокие уровни партийной власти. Последним громким эпизодом стало расследование в отношении Ма Синжуя — члена Политбюро и бывшего партийного руководителя Синьцзяна, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Власти сообщили, что Ма подозревается в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Его фактическое отстранение началось еще девять месяцев назад, когда он был переведен без объяснений и без назначения на новую должность.

Хотя официально речь идет о коррупции, источники и аналитики считают, что ключевым фактором могло стать формирование неформальных сетей влияния внутри элиты. По данным, близкие Ма могли использовать его связи для организации финансовых схем, включая страховые продукты в Гонконге, оформленные на семьи высокопоставленных чиновников.

Эксперты отмечают, что нынешние чистки выходят за рамки привычной борьбы с коррупцией. Впервые под удар попадают действующие члены Политбюро — одного из высших органов власти в КНР. Ранее подобные дела чаще касались военных, но теперь затрагивают и гражданских руководителей.

Аналитики считают, что Си Цзиньпин использует кампанию для усиления личного контроля над партийной элитой. Особое значение имеет демонстративный характер дела, даже близость к правящей группе не гарантирует безопасности.

По мнению наблюдателей, новые расследования меняют правила политической игры в Китае. Формирование самостоятельных сетей влияния становится все более опасным, а единственной линией защиты для чиновников остается личная лояльность руководству страны.

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