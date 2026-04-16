Почему у истребителей появляются «шоковые ромбы» в выхлопе 16.04.2026, 19:17

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Наблюдателей этот эффект очень впечатляет.

Яркие «алмазные» узоры в струе реактивных истребителей — эффектное зрелище, которое часто можно увидеть при взлете на форсаже. Однако за этим визуальным феноменом стоит сложная физика потоков газа, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Так называемые «шоковые ромбы» (или «ячейки Маха») возникают в выхлопе двигателя из-за разницы давления между струей раскаленных газов и окружающим воздухом. Когда давление на выходе из сопла не совпадает с атмосферным, поток начинает чередовать стадии расширения и сжатия, формируя характерные светлые и темные зоны. Светлые участки соответствуют областям повышенной температуры и давления, темные — более холодным и разреженным зонам.

Чаще всего этот эффект наблюдается при работе форсажной камеры. В этом режиме топливо впрыскивается прямо в выхлоп, что увеличивает тягу на 50–70%, но делает двигатель крайне неэкономичным и заметным для инфракрасных датчиков.

Размер и расстояние между «ромбами» зависят от высоты полета, скорости и конструкции сопла. На большой высоте, где давление ниже, узоры становятся крупнее и разреженнее, а у земли — плотнее.

Хотя сами «шоковые ромбы» почти не влияют на аэродинамику, они имеют значение с точки зрения боевого применения. Яркое свечение и высокая тепловая сигнатура делают самолет более заметным, снижая его скрытность.

Тем не менее для наблюдателей этот эффект остается впечатляющим символом мощности реактивной авиации.

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