Месси купил испанский клуб 16.04.2026, 19:44

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Фото: Getty Images

Команда играет в пятом дивизионе.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси стал новым владельцем каталонского клуба «Корнелья» из Баш-Льобрегата в провинции Барселона, сообщается на сайте команды.

Команда играет в пятом дивизионе испанского футбола (Tercera RFEF) и известна своей академией.

В разные годы за нее играли вратарь «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя, многолетний одноклубник Месси Жорди Альба, экс-нападающий сборной Сенегала Кейта Бальде, футболист «Барселоны» Жерар Мартин и другие.

В январе Дани Алвес, уступающий по числу трофеев за карьеру только Месси, стал совладельцем португальского «Сан‑Жуан‑де‑Вер» из третьей лиги, а в феврале Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанской «Альмерии», выступающей во втором дивизионе чемпионата Испании (Сегунде).

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