ЕС и НАТО укрепляют сотрудничество в сфере обороны

ЕС и НАТО укрепляют сотрудничество в сфере обороны1
- 16.04.2026, 19:53
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Генеcек НАТО и глава Еврокомиссии призвали расширить производство вооружений в Европе.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвали увеличить производство вооружений в Европе. «Нам следует больше инвестировать, больше производить, причем то и другое быстрее», - написала фон дер Ляйен в четверг, 16 апреля, на платформе X после встречи с Рютте в Брюсселе.
Дальнейшая помощь Украине и защита критической инфраструктуры
По словам главы НАТО, в центре консультаций находились вопросы дальнейшей поддержки Украины в обороне от российского вторжения и защиты критически важной инфраструктуры. Сотрудничество ЕС и НАТО в этих сферах «крайне важны», подчеркнул Рютте. «Более сильная Европа означает более сильную НАТО», - написал он в X.
Кроме того, стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в июле. «Ввиду растущих глобальных угроз безопасности мы договорились тесно сотрудничать в ближайшие недели, чтобы укрепить отношения между ЕС и НАТО и подготовить успешный саммит в Анкаре», - отметила фон дер Ляйен.
Рост оборонного производства пока слишком медленный
На саммите Североатлантического альянса в июне 2025 года 32 его члена решили увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП и в дополнение к этому тратить еще 1,5% ВВП на сферы, связанные с обороной. В свою очередь Евросоюз, 23 из 27 членов которого также входят в НАТО, в марте 2025 года принял решение направить 800 млрд евро в течение ближайших нескольких лет на производство и закупку вооружений.
При этом ключевым препятствием по-прежнему является слишком медленный рост оборонного производства. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс недавно приводил данные о том, что Россия до сих пор производит значительно больше оружия, чем Евросоюз.