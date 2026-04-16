Лукашенко подписал поправки в законы по нормотворчеству 7 16.04.2026, 20:05

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Теперь все законы, указы, решения будут периодически пересматриваться.

Александр Лукашенко 16 апреля подписал Закон «Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности».

Документ принят по итогам масштабной ревизии законодательства, в ходе которой правовой массив был сокращен примерно наполовину (с 170 тысяч до 94 тысяч актов).

Среди ключевых новаций закона — введение регулярной инвентаризации законодательства.

«Все законы, указы, решения правительства, республиканских и местных органов власти будут периодически пересматриваться. В результате чего устаревшие, дублирующие и неработающие нормы будут системно выявляться и исключаться, а законодательство станет более компактным», — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, совершенствуется процедура подготовки актов. При разработке новых документов госорганы при участии Министерства экономики будут оценивать, как это повлияет на предпринимательскую деятельность.

«Министерства и комитеты будут истолковывать, как применять принятые ими акты с учетом обращений граждан и обзора практики. Для граждан и организаций это означает меньше разночтений и споров о том, как правильно понимать тот или иной акт», — добавили в пресс-службе.

Документом также предусмотрено создание Единого реестра для интеграции цифровых показателей (лимитов, коэффициентов, индексов и т. д.), что позволит повысить удобство работы с ними и ознакомление населения.

Александр Лукашенко 16 апреля также подписал еще два указа. Один из них определяет вектор для дальнейшего системного развития нормотворчества, устанавливает персональную ответственность отдельных должностных лиц за качество подготовки проектов.

Второй, как утверждается, «повышает эффективность криминологической экспертизы, убирает лишние документы и формализм, чтобы повысить оперативность принятия решений и их качество».

Закон и указы вступают в силу одновременно, основные их положения — через десять дней после официального опубликования.

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