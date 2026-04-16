Белорусский шахматист Лазавик снова на вершине 16.04.2026, 20:18

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Денис Лазавик

Белорус выиграл очередной турнир.

В четверг, 16 апреля, в Югорской шахматной академии завершился XXIII Международный турнир имени Анатолия Карпова.

В конкурентной борьбе победу одержал белорус Денис Лазавик. Подробностями триумфа нашего соотечественника делится «Спорт-Экспресс».

Соревнование собрало сильнейший состав участников. В Ханты-Мансийск приехали гроссмейстеры Лу Шанлэй (Китай), Раунак Садхвани (Индия), Шамсиддин Вохидов (Узбекистан), Арам Акопян (Армения), Беньямин Гледура (Венгрия) и Денис Лазавик (Беларусь).

Турнир проводился в формате «быстрая классика», который не так давно официально одобрил FIDE, и вошел в серию FIDE Circuit – цикл чемпионата мира. Общий призовой фонд соревнования составил без малого ₽12 млн (примерно $160 тыс.).

Основная борьба за первое место развернулась между Денисом Лазавиком и Беньямином Гледурой. Перед последним туром белорус опережал венгра на пол-очка, для первого места ему достаточно было ничьей.

В итоге в заключительной партии Лазавик черными быстро разошелся миром с Ильей Ильюшенком: соперники зафиксировали ничью троекратным повторением позиции на 11-м ходу. Набрав шесть очков из девяти, белорусский гроссмейстер Денис Лазавик стал победителем турнира.

По окончании партии белорус отметил, что турнир для него складывался довольно легко.

«Во второй день я выиграл две партии – для круговика это неплохо. Я привык играть в опенах, там можно стартануть «4 из 4». И все равно для победы нужно еще кучу партий выиграть. А тут после двух побед можно играть покрепче. Тем более что во встречах, которые я играл черными с Раунаком Садхвани и Ильей Ильюшенком, меня не особо пытались обыграть, поэтому фактически у меня оставались белые партии», – рассказал он.

Второе место по итогам турнира занял Беньямин Гледура (5,5 очка), третье – Арам Акопян (5 очков).

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