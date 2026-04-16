Заболеваемость алкоголизмом в России достигла максимума с 2016 года 11 16.04.2026, 20:21

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Лидером по числу заболевших стала Чукотка.

В 2025 году число россиян с впервые диагностированным алкоголизмом или алкогольным психозом достигло 56,9 человек на 100 тыс. жителей, пишут «‎Важные истории» со ссылкой на данные Минздрава‎. Это рекорд за последние девять лет. По сравнению с 2024-м заболеваемость алкоголизмом подскочила на 30%, что стало самым резким приростом за всю историю наблюдений. Показатель увеличился в 69 регионах. Лидером по числу заболевших, как и в предыдущие годы, стала Чукотка — 391 человек на 100 тыс. жителей. Она же возглавляет антирейтинг регионов по количеству смертей от алкоголя.

На втором месте — Пермский край (288 человек на 100 тыс. жителей). Показатель вырос в 3,5 раза. Это максимум в регионе за все время наблюдений. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ — 231,5 человек на 100 тыс. жителей. В Омской области число людей с впервые диагностированным алкоголизмом увеличилось в пять раз, в Астраханской — в четыре.

По данным Минздрава, к концу 2024 года на учете в лечебно-профилактических учреждениях состояли 908,1 тыс. россиян (671 человек на 100 тыс. населения) с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз». В том же году у почти 63,5 тыс. граждан такие заболевания были выявлены впервые. В 2023-м этот показатель равнялся 67 тыс., а в 2022-м — 67,7 тыс.

Число людей с впервые выявленной алкогольной зависимостью начало расти после вторжения России в Украину, свидетельствуют данные Росстата. Согласно официальной статистике, до войны этот показатель сокращался и с 2010 по 2021 год упал почти в два раза — со 100 тыс. до 53 тыс. человек.

Тенденцию подтверждали частные наркологические клиники Москвы, зафиксировавшие резкое увеличение числа новых пациентов с алкоголизмом. Специалисты объясняли ситуацию «кризисными временами», отмечая, что «люди ищут какого-то успокоения, забвения», в связи с чем «алкоголь становится „побегом“ от реальности и способом борьбы со страхом и неизвестностью перед будущим».

После начала войны президент России Владимир Путин потребовал снизить потребление алкоголя в стране. Правительство утвердило соответствующую концепцию до 2030 года, в рамках которой на каждого жителя должно приходиться не более 7,8 литра этанола в 2030 году против 8,9 литра в 2023-м. Власти на местах запустили антиалкогольную кампанию и ввели различные ограничения на торговлю спиртным.

Несмотря на это, продажи крепкого алкоголя в России в 2024 году выросли до максимума за восемь лет — 8,5 литра на душу населения, подсчитывала FinExpertiza. На водку из этого объема пришлось 5,3 литра, причем этот показатель установился с начала войны в Украине.

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