ОМОН задержал лукашенковского чиновника, чьи действия привели к ущербу 550 000 рублей 2 16.04.2026, 20:42

9,902

Ему грозит до 10 лет.

В Беларуси ОМОН задержал чиновника, чьи действия привели к ущербу 550 000 рублей. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД по Витебской области установили факты превышения служебных полномочий должностным лицом в одном из районов области.

В МВД заметили: в период с 2023 по 2024 год между частным фермерским хозяйством и одним из банков страны были заключены кредитные договоры. При этом 50-летний представитель местных органов власти сказал руководителям четырех государственных сельскохозяйственных организаций выступить поручителями в данной сделке, а также предоставить в залог технику, которая была куплена за бюджетные деньги.

Но фермерское хозяйство не смогло выполнить обязательства по возврату кредитов.

«В результате на залоговое имущество общей стоимостью свыше 550 тысяч рублей наложен арест», - сообщили в ведомстве.

Прокуратура Витебской области в отношении должностного лица завела уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com