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Туапсинский НПЗ в огне

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  • 16.04.2026, 20:53
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Туапсинский НПЗ в огне

Повреждены нефтеналивные стендеры и трубопроводы терминала.

В СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе в ходе операции, проведенной совместно с Силами обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Вчера и в ночь на 16 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по важным объектам российских сил.

Основной целью стал Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Отмечено, что Туапсинский НПЗ выпускает широкий ассортимент нефтепродуктов стандарта Евро-5, основная часть которых предназначена для экспорта через морской терминал.

Предприятие, входящее в структуру «Роснефти», имеет проектную мощность переработки около 12 млн тонн нефти в год и задействовано в обеспечении российской армии.

После попадания на объекте возник пожар, масштабы повреждений уточняются.

Помимо НПЗ, поражены и другие цели. В частности, удар нанесен по району сосредоточения тактической группы 15-й отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ (БРК "Бастион") в Севастополе на временно оккупированной территории Крыма.

Также сообщается о поражении средств ПВО противника: ЗРК «Бук-М2» в Багатовке на временно оккупированной территории Запорожской области, ЗРПК «Панцир» в Феодосии и ЗРК «Оса» в Водяном на Донетчине.

Отдельно зафиксированы удары по пунктам управления беспилотниками противника в районах Вербового Запорожской области и Голой Пристани Херсонской области.

Также поражены скопления живой силы и командный пункт в районах Родинского, Затишного и Ровнополя на Донетчине.

Дополнительно сообщается о поражении инфраструктуры нафтотерминала порта Туапсе, который работает в связке с Туапсинским НПЗ. По данным источников, повреждены элементы трубопроводной системы, резервуарного парка и морских нафтоналивных сооружений. После ударов зафиксировано возгорание.

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