Караева «покусал» Лукашенко 19 16.04.2026, 21:08

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Глава Гродненской области «включил» режим колхозного диктатора.

Глава Гродненской области, бывший помощник Александра Лукашенко и экс-министр внутренних дел Юрий Караев на днях инспектировал сельскохозяйственные организации Вороновского района. Нарезка видео об этом событии появилась в TikTok облисполкома. Большая часть комментаторов в этой соцсети высказалась о мероприятии с участием генерала иронично — в частности, сравнив манеру его поведения с похожими визитами Лукашенко. «Зеркало» рассказывает, в чем было дело.

Ролик стартует с того, как Юрий Караев идет по ферме с вилами в руках. Потом он уже поднимает пленку с заполненной силосной ямы. Та, к слову, прижата автомобильными шинами.

— Не очень герметично закрыто. Вон там чуть-чуть воздух задувает почему-то. Не прижали. Это же видно невооруженным глазом, — критикует глава Гродненского облисполкома.

На следующих кадрах экс-министр внутренних дел уже раздает команды возле силосной ямы.

— Опустить, положить, выровнять, окультурить это место. Покрышки не должны вот так в грязи валяться. Вот эту выбоину, кусок, заровнять, — отрывисто говорит бывший силовик.

У видео — 588,7 тысячи просмотров. Под ним 270 комментариев. В основном иронично-негативные.

Так, часть пользователей сразу же отметила, что Юрий Караев ведет себя на ферме, как Александр Лукашенко: во время визитов на предприятия этот политик также часто раздает детальные указания и озвучивает критические замечания даже по мелочам.

Вот что пишут о манере Караева комментаторы:

«Пародия на Лукашенко — смешно!»

«Будущий президент РБ, тренируется».

«Скорее, Гайдукевич будет: он ближе по взглядам на жизнь в Беларуси».

«У него тоже много профессий, как и у его шефа».

«Мини-Лукашенко?»

«Что-то знакомое, где-то я это видел».

Часть комментаторов скептически отнеслась к замечаниям Караева аграриям, вспоминая его прошлое в рядах силовиков. Напомним, он служил в спецназе и внутренних войсках. А с 2009 года строил карьеру в руководстве МВД: с 2012 по 2019 год был замминистра и возглавлял внутренние войска. А с октября 2019-го по октябрь 2020-го работал министром внутренних дел — на период его руководства ведомством пришлись самые массовые в истории страны протесты и их силовое подавление, причем некоторые протестовавшие погибли. Дослужился до звания генерал-лейтенанта милиции.

«А че без дубинки?»

«Колхозник может стать ментом, но мент колхозником — нет!»

«Никто так не знает сельское хозяйство, как генерал».

«Странно, почему председатель колхоза в этом не разбирается, что ему мент подсказывает».

«А если не заровняют — на ринг председателя: три по три минуты, спарринг. Так?»

«В духе времени: менты во всех сферах экономики такие профессора. А говорили: одна извилина, и та от фуражки».

Многие скептично оценили замечания главы Гродненской области, отмечая, что у Караева нет специального образования и опыта работы в сельском хозяйстве. Мол, это работа на камеру и для картинки — так сможет любой беларус.

«Мне интересно, а что данный персонаж понимает в сельском хозяйстве, если раньше он видел его только на картинках?»

«Главное — показаться, чтобы люди подумали, что разбирается».

«А откуда он может знать технологию закладки кормов?»

«Если бы министр был на месте директора, то узнал бы, что к чему и как на самом деле обстоят дела в сельском хозяйстве…»

«Ничего хорошего не будет — будет, как всегда, показуха. А за ширмой совсем другая жизнь в Беларуси».

«Мы так и будем жить, пока каждый не будет на своем месте, а это все — популизм».

«Он ни в чем не разбирается: работа на камеру и начальство».

«Главное — сделать умный вид, и выбоина решит все проблемы сельского хозяйства».

«Любой человек так бы смог. Я бы за такую зарплату, как у них, наверное, каждый день бы проверял».

«Думаю, так бы полстраны смогли проинспектировать».

«А еще я там видел: стенку надо покрасить! Все, платите мне зарплату Караника» (комментатор перепутал экс-главу Гродненской области Владимира Караника и нынешнего председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. — Прим. ред.).

«Точно сказано, особенно про выбоину: кусок заровнять — коровкам сразу легче станет».

«Великий уравнитель. Сразу станет жить лучше нам… Показуха».

«Картина с вилами — это вообще супер: он даже не знает, с какой стороны к ним подойти».

«Команды давать легко, а попробуй их выполнить, да еще когда и людей не хватает».

Часть комментаторов критикует саму ситуацию, называя абсурдным то, что глава облисполкома в принципе приехал инспектировать ферму:

«Я одного не понимаю: неужели у руководителя области нет стратегических задач — только инспектировать силосные ямы? Для чего столько чиновников в районах и в самом хозяйстве?»

«Просто нет культуры и системы управления… Так это в Гродненской области, где все в идеальном порядке».

«Какие ценные указания для сельского хозяйства: опустить, заложить, выровнять, окультурить...»

«Для чего эта имитация бурной деятельности?»

«Сто комиссий приехало, чтобы указать на яму».

«До того, как показали пальцем, они не знали?»

«В стране дороги в ужасном состоянии, а он выбоину нашел на ферме».

«А зачем там тогда председатель колхоза, если губернатор приезжает и пальцем все показывает, что нужно сделать?»

«Мда, и это наши чиновники».

«Какие у нас универсальные управленцы — во всем разбираются».

«Когда будете картошку перебирать, тоже его позовите!»

Напомним, Александр Лукашенко снял Юрия Караева с должности помощника по Гродненской области 3 марта 2025 года (эту должность последний занимал почти три с половиной года). А уже 31 марта политик определил его председателем Гродненского облисполкома. Караев сменил на должности Владимира Караника — бывшего министра здравоохранения.

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