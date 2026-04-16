Караева «покусал» Лукашенко

Караева «покусал» Лукашенко19
- 16.04.2026, 21:08
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Глава Гродненской области «включил» режим колхозного диктатора.
Глава Гродненской области, бывший помощник Александра Лукашенко и экс-министр внутренних дел Юрий Караев на днях инспектировал сельскохозяйственные организации Вороновского района. Нарезка видео об этом событии появилась в TikTok облисполкома. Большая часть комментаторов в этой соцсети высказалась о мероприятии с участием генерала иронично — в частности, сравнив манеру его поведения с похожими визитами Лукашенко. «Зеркало» рассказывает, в чем было дело.
Ролик стартует с того, как Юрий Караев идет по ферме с вилами в руках. Потом он уже поднимает пленку с заполненной силосной ямы. Та, к слову, прижата автомобильными шинами.
— Не очень герметично закрыто. Вон там чуть-чуть воздух задувает почему-то. Не прижали. Это же видно невооруженным глазом, — критикует глава Гродненского облисполкома.
На следующих кадрах экс-министр внутренних дел уже раздает команды возле силосной ямы.
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— Опустить, положить, выровнять, окультурить это место. Покрышки не должны вот так в грязи валяться. Вот эту выбоину, кусок, заровнять, — отрывисто говорит бывший силовик.
У видео — 588,7 тысячи просмотров. Под ним 270 комментариев. В основном иронично-негативные.
Так, часть пользователей сразу же отметила, что Юрий Караев ведет себя на ферме, как Александр Лукашенко: во время визитов на предприятия этот политик также часто раздает детальные указания и озвучивает критические замечания даже по мелочам.
Вот что пишут о манере Караева комментаторы:
«Пародия на Лукашенко — смешно!»
«Будущий президент РБ, тренируется».
«Скорее, Гайдукевич будет: он ближе по взглядам на жизнь в Беларуси».
«У него тоже много профессий, как и у его шефа».
«Мини-Лукашенко?»
«Что-то знакомое, где-то я это видел».
Часть комментаторов скептически отнеслась к замечаниям Караева аграриям, вспоминая его прошлое в рядах силовиков. Напомним, он служил в спецназе и внутренних войсках. А с 2009 года строил карьеру в руководстве МВД: с 2012 по 2019 год был замминистра и возглавлял внутренние войска. А с октября 2019-го по октябрь 2020-го работал министром внутренних дел — на период его руководства ведомством пришлись самые массовые в истории страны протесты и их силовое подавление, причем некоторые протестовавшие погибли. Дослужился до звания генерал-лейтенанта милиции.
«А че без дубинки?»
«Колхозник может стать ментом, но мент колхозником — нет!»
«Никто так не знает сельское хозяйство, как генерал».
«Странно, почему председатель колхоза в этом не разбирается, что ему мент подсказывает».
«А если не заровняют — на ринг председателя: три по три минуты, спарринг. Так?»
«В духе времени: менты во всех сферах экономики такие профессора. А говорили: одна извилина, и та от фуражки».
Многие скептично оценили замечания главы Гродненской области, отмечая, что у Караева нет специального образования и опыта работы в сельском хозяйстве. Мол, это работа на камеру и для картинки — так сможет любой беларус.
«Мне интересно, а что данный персонаж понимает в сельском хозяйстве, если раньше он видел его только на картинках?»
«Главное — показаться, чтобы люди подумали, что разбирается».
«А откуда он может знать технологию закладки кормов?»
«Если бы министр был на месте директора, то узнал бы, что к чему и как на самом деле обстоят дела в сельском хозяйстве…»
«Ничего хорошего не будет — будет, как всегда, показуха. А за ширмой совсем другая жизнь в Беларуси».
«Мы так и будем жить, пока каждый не будет на своем месте, а это все — популизм».
«Он ни в чем не разбирается: работа на камеру и начальство».
«Главное — сделать умный вид, и выбоина решит все проблемы сельского хозяйства».
«Любой человек так бы смог. Я бы за такую зарплату, как у них, наверное, каждый день бы проверял».
«Думаю, так бы полстраны смогли проинспектировать».
«А еще я там видел: стенку надо покрасить! Все, платите мне зарплату Караника» (комментатор перепутал экс-главу Гродненской области Владимира Караника и нынешнего председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева. — Прим. ред.).
«Точно сказано, особенно про выбоину: кусок заровнять — коровкам сразу легче станет».
«Великий уравнитель. Сразу станет жить лучше нам… Показуха».
«Картина с вилами — это вообще супер: он даже не знает, с какой стороны к ним подойти».
«Команды давать легко, а попробуй их выполнить, да еще когда и людей не хватает».
Часть комментаторов критикует саму ситуацию, называя абсурдным то, что глава облисполкома в принципе приехал инспектировать ферму:
«Я одного не понимаю: неужели у руководителя области нет стратегических задач — только инспектировать силосные ямы? Для чего столько чиновников в районах и в самом хозяйстве?»
«Просто нет культуры и системы управления… Так это в Гродненской области, где все в идеальном порядке».
«Какие ценные указания для сельского хозяйства: опустить, заложить, выровнять, окультурить...»
«Для чего эта имитация бурной деятельности?»
«Сто комиссий приехало, чтобы указать на яму».
«До того, как показали пальцем, они не знали?»
«В стране дороги в ужасном состоянии, а он выбоину нашел на ферме».
«А зачем там тогда председатель колхоза, если губернатор приезжает и пальцем все показывает, что нужно сделать?»
«Мда, и это наши чиновники».
«Какие у нас универсальные управленцы — во всем разбираются».
«Когда будете картошку перебирать, тоже его позовите!»
Напомним, Александр Лукашенко снял Юрия Караева с должности помощника по Гродненской области 3 марта 2025 года (эту должность последний занимал почти три с половиной года). А уже 31 марта политик определил его председателем Гродненского облисполкома. Караев сменил на должности Владимира Караника — бывшего министра здравоохранения.