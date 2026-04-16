Белорус «попал» почти на $2000 из-за рыбалки

Белорус «попал» почти на $2000 из-за рыбалки8
- 16.04.2026, 21:19
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Что произошло.
Улов на реке Вирь оказался для одного белорусского рыбака действительно «золотым».
Он занимался незаконной ловлей в период нерестового запрета и попался с поличным.
Теперь мужчине предстоит возместить ущерб, в десятки раз превышающий стоимость улова. Также последствия могут быть более серьезными, пишет портал Fishing.by.
Инцидент произошел в начале апреля на притоке Березины в Бобруйском районе. В поле зрения природоохранных служб попал местный житель 1956 года рождения, который рыбачил с нарушениями.
Во время проверки выяснилось, что мужчина использовал две ставные сети, а такие орудия ловли запрещены.
До задержания он успел добыть 25 особей озерно-речной рыбы. Сам улов выглядел скромно, но последствия оказались куда серьезнее.
Причиненный природе ущерб оценили в 5535, или $1963. При этом стоимость самой рыбы – всего 108, что в эквиваленте составляет $38,3.
Во время осмотра дома у нарушителя также нашли и изъяли другие незаконные орудия ловли.
Мужчина полностью признал вину, хотя пытался оправдаться. Он утверждал, что ловил рыбу раньше, а с началом нереста якобы решил снять сети.
Но именно в этот момент его, как назло, и заметили природоохранные службы.
В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК Беларуси.
Ему может грозить штраф, арест или даже лишение свободы на срок до трех лет.