Белорус «попал» почти на $2000 из-за рыбалки 8 16.04.2026, 21:19

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Иллюстрационное фото

Что произошло.

Улов на реке Вирь оказался для одного белорусского рыбака действительно «золотым».

Он занимался незаконной ловлей в период нерестового запрета и попался с поличным.

Теперь мужчине предстоит возместить ущерб, в десятки раз превышающий стоимость улова. Также последствия могут быть более серьезными, пишет портал Fishing.by.

Инцидент произошел в начале апреля на притоке Березины в Бобруйском районе. В поле зрения природоохранных служб попал местный житель 1956 года рождения, который рыбачил с нарушениями.

Во время проверки выяснилось, что мужчина использовал две ставные сети, а такие орудия ловли запрещены.

До задержания он успел добыть 25 особей озерно-речной рыбы. Сам улов выглядел скромно, но последствия оказались куда серьезнее.

Причиненный природе ущерб оценили в 5535, или $1963. При этом стоимость самой рыбы – всего 108, что в эквиваленте составляет $38,3.

Во время осмотра дома у нарушителя также нашли и изъяли другие незаконные орудия ловли.

Мужчина полностью признал вину, хотя пытался оправдаться. Он утверждал, что ловил рыбу раньше, а с началом нереста якобы решил снять сети.

Но именно в этот момент его, как назло, и заметили природоохранные службы.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК Беларуси.

Ему может грозить штраф, арест или даже лишение свободы на срок до трех лет.

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