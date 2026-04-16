В Чехии туристы гуляли по горам и нашли ящик с золотом

В Чехии туристы гуляли по горам и нашли ящик с золотом5
- 16.04.2026, 21:41
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Клад оценили почти в полмиллиона евро.
В Чехии двое туристов получат рекордное вознаграждение за находку золотого клада возле горы Звичина на севере страны. Клад они нашли в феврале 2025 года на склоне горы и передали в музей. Эксперты подтвердили, что все предметы сделаны из настоящего золота, пишет издание idnes.cz.
Находка оказалась очень ценной: в нее входят 598 монет, а также более 30 других предметов — табакерок, украшений и разных вещей XIX—XX веков.
Особенность этой ситуации в том, что награда для тех, кто нашел сокровище, в этом случае вычислялась не как обычно (около десятой части стоимости), а в полном объеме, так как речь идет о золоте. В итоге общая сумма награды составит около 11,7 миллиона чешских крон (около 470 тысяч евро), что является рекордом для страны.
Стоимость сокровища определили по его весу — более 5 килограммов — и цене золота на момент находки.
Сейчас сокровище хранится в музее, часть предметов еще восстанавливают. После этого его планируют показать публике на выставке.
Это одно из крупнейших подобных сокровищ не только в Чехии, но и в Центральной Европе. Предыдущие награды за подобные находки были значительно меньше.
Исследователи пока не знают, кто и почему спрятал это сокровище. Предполагается, что это могло произойти после 1921 года. Среди версий — что его мог спрятать человек, бежавший от нацистов, или кто-то, кого после войны выселили. Но точного ответа пока нет.