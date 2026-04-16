Лукашенко назвал паршивой игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ 10 16.04.2026, 22:03

8,272

Диктатор раскритиковал свою «любимую игрушку».

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал выступление хоккейного клуба минское «Динамо» в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Чем я переболел недавно? Это одна из проблем. Не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей, это тоже для «президента» проблема», — заявил Лукашенко.

15 апреля казанский «Ак Барс» выиграл четвертьфинальную серию у минского «Динамо». Встреча прошла на домашней арене «Ак Барс» и завершилась со счетом 3:2. Итоговый счет серии — 4:0 в пользу казанского клуба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com