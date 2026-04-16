Лукашенко назвал паршивой игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Лукашенко назвал паршивой игру минского «Динамо» в плей-офф КХЛ10
- 16.04.2026, 22:03
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Диктатор раскритиковал свою «любимую игрушку».
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал выступление хоккейного клуба минское «Динамо» в розыгрыше плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Чем я переболел недавно? Это одна из проблем. Не только минское «Динамо» паршиво играет в хоккей, это тоже для «президента» проблема», — заявил Лукашенко.
15 апреля казанский «Ак Барс» выиграл четвертьфинальную серию у минского «Динамо». Встреча прошла на домашней арене «Ак Барс» и завершилась со счетом 3:2. Итоговый счет серии — 4:0 в пользу казанского клуба.