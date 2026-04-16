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Победитель выборов в Венгрии отказался от личной полицейской охраны

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  • 16.04.2026, 22:07
  • 5,830
Победитель выборов в Венгрии отказался от личной полицейской охраны

Петер Мадьяр заявил, что ему нечего бояться.

Лидер партии «Тиса» и победитель парламентских выборов в Венгрии Петер Мадьяр, который, вероятно, станет новым премьером, заявил, что отказался от личной полицейской охраны.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X в четверг, 16 апреля.

«Спасибо главе Национальной полиции за предложение, но я продолжаю отказываться от личной полицейской охраны — будь то круглосуточная или любая другая», — написал Мадяр.

Он говорит, что ему «до сих пор не было чего бояться». Также политик отметил, что намерен «работать так, чтобы и в будущем не было чего бояться».

«Венгрия станет местом, где никто, кто честно работает и живет, не должен будет бояться», — добавил Мадьяр.

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