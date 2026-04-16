Будущее Украины – это стать Польшей 7 Микола Княжицкий

16.04.2026, 22:16

6,788

Об экономике без пропаганды.

Россия, Польша и Украина. Об экономике без пропаганды.

Связываем возможности окончания войны с экономической ситуацией в России. Как ни странно, россияне тоже. Об этом они говорили на последнем московском экономическом форуме, который только что завершился. Как ни странно, россияне часто пытались сравнить собственную экономику с польской. Я попытался сделать сходу упражнение и добавил для понимания пропорций сравнение с нашей ситуацией.

Если сравнить три страны – Россию, Польшу и Украину, – картина очень проста.

Польша имеет примерно такой же ВВП на душу населения, как Россия. Но это принципиально разные экономики. В Польше основу составляет малый и средний бизнес – более половины экономики. В России – около 20%, все остальное – государство и сырье.

Это и есть ключевая разница.

Потому что МСП (малое и среднее предпринимательство) – это конкуренция, развитие, инновации. А государственная экономика – это монополия, коррупция и стагнация.

Украина пока что слабее. И по ВВП, и по структуре экономики. Но причина очевидна – война и незавершенные реформы. При этом потенциал развития у нас – именно в польскую сторону, а не в российскую.

Еще один показатель – наука. Польша уже обогнала постсоветское пространство по количеству исследователей и качеству институций. Россия держится за счет старой советской базы, которая быстро деградирует. Украина потеряла часть потенциала, но сохраняет человеческий ресурс.

Поэтому главный вывод очень прост.

Проблема России не в налогах. И не в том, что «надо сделать, как в США или ЕС».

Проблема – в системе.

Потому что экономика не работает без:

независимых институций;

конкуренции;

доверия;

свободы бизнеса.

Польша это сделала.

Россия – нет.

Украина еще в процессе.

И именно поэтому будущее Украины – это не «догнать Россию».

Это стать Польшей.

Если же нам удастся стать частью ЕС (а Польша выросла экономически именно благодаря членству в ЕС), очевидно, что никогда у России не будет потенциала для победы.

Эти таблицы демонстрируют сравнение ВВП на душу населения, долю в этом малого и среднего бизнеса и сравнение научного потенциала.

Микола Княжицкий, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com