Будущее Украины – это стать Польшей

Будущее Украины – это стать Польшей7
- Микола Княжицкий
- 16.04.2026, 22:16
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Об экономике без пропаганды.
Россия, Польша и Украина. Об экономике без пропаганды.
Связываем возможности окончания войны с экономической ситуацией в России. Как ни странно, россияне тоже. Об этом они говорили на последнем московском экономическом форуме, который только что завершился. Как ни странно, россияне часто пытались сравнить собственную экономику с польской. Я попытался сделать сходу упражнение и добавил для понимания пропорций сравнение с нашей ситуацией.
Если сравнить три страны – Россию, Польшу и Украину, – картина очень проста.
Польша имеет примерно такой же ВВП на душу населения, как Россия. Но это принципиально разные экономики. В Польше основу составляет малый и средний бизнес – более половины экономики. В России – около 20%, все остальное – государство и сырье.
Это и есть ключевая разница.
Потому что МСП (малое и среднее предпринимательство) – это конкуренция, развитие, инновации. А государственная экономика – это монополия, коррупция и стагнация.
Украина пока что слабее. И по ВВП, и по структуре экономики. Но причина очевидна – война и незавершенные реформы. При этом потенциал развития у нас – именно в польскую сторону, а не в российскую.
Еще один показатель – наука. Польша уже обогнала постсоветское пространство по количеству исследователей и качеству институций. Россия держится за счет старой советской базы, которая быстро деградирует. Украина потеряла часть потенциала, но сохраняет человеческий ресурс.
Поэтому главный вывод очень прост.
Проблема России не в налогах. И не в том, что «надо сделать, как в США или ЕС».
Проблема – в системе.
Потому что экономика не работает без:
независимых институций;
конкуренции;
доверия;
свободы бизнеса.
Польша это сделала.
Россия – нет.
Украина еще в процессе.
И именно поэтому будущее Украины – это не «догнать Россию».
Это стать Польшей.
Если же нам удастся стать частью ЕС (а Польша выросла экономически именно благодаря членству в ЕС), очевидно, что никогда у России не будет потенциала для победы.
Эти таблицы демонстрируют сравнение ВВП на душу населения, долю в этом малого и среднего бизнеса и сравнение научного потенциала.
Микола Княжицкий, Facebook