Трамп: Иран пообещал отказаться от ядерного оружия на 20 лет

Трамп: Иран пообещал отказаться от ядерного оружия на 20 лет17
- 16.04.2026, 22:24
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По его словам, Тегеран согласился передать США свои запасы обогащенного урана.
Следующую встречу между представителями США и Ирана планируется организовать в выходные. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает Reuters. По его словам, стороны очень близки к сделке — Тегеран пообещал отказаться от ядерного оружия на ближайшие десятилетия.
«У нас есть заявление (представителей Ирана.— Прим.), очень сильное заявление, что у них не будет ядерного оружия в течение следующих 20 лет», — сообщил американский президент. Трамп отметил, что иранские представители согласились передать США свои запасы обогащенного урана.
Дональд Трамп также заявил, что не уверен в необходимости продления перемирия с Ираном. «Иран хочет заключить сделку, и у нас с ними очень хорошие отношения», — сообщил он. Однако, по его словам, если соглашения в Исламабаде достичь не удастся, Вашингтон возобновит боевые действия.