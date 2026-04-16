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Politico: Германия готова разминировать Ормузский пролив

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  • 16.04.2026, 22:54
  • 6,994
Politico: Германия готова разминировать Ормузский пролив

Но есть условия.

Германия заявила, что готова направить в Ормузский пролив свои тральщики для разминирования, но только при строгих условиях.

Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что этот вопрос планируют обсудить в пятницу, 17 апреля, в Париже, где канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьерами Британии Киром Стармером и Италии Джорджей Мелони.

Представитель немецкого правительства рассказал, что федеральное правительство «готово внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства». По его словам, это может включать «разминирование или морскую разведку».

Мерц отметил, что Германия «в принципе готова» помочь в обеспечении безопасности морских путей, но только при строгих условиях.

К ним относятся стабильное прекращение огня, мандат в рамках системы коллективной безопасности - «желательно от ООН» - и официальное одобрение как федеральным правительством, так и Бундестагом. Мерц подчеркнул, что Берлин по-прежнему «далек» от такого решения.

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