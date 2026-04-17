Чили начинает массовую депортацию нелегальных мигрантов

Чили начинает массовую депортацию нелегальных мигрантов2
- 17.04.2026, 0:00
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Правительство решило прекратить легализацию более 180 000 человек.
Правительство Чили во главе с президентом Хосе Антонио Кастом начало новый этап в своей миграционной политике, осуществив первый рейс по высылке нелегальных иммигрантов, что знаменует собой немедленный сдвиг в стратегии правительства.
Операция, в ходе которой десятки иностранцев были высланы, в основном в Колумбию и Эквадор, стала первой из серии рейсов, которые правительство планирует периодически выполнять в рамках своего плана по сокращению присутствия в стране людей без документов. Эта мера отвечает одному из главных предвыборных обещаний президента и направлена на создание непрерывной системы высылки.
Это ужесточение дополняется ключевым решением: правительство решило прекратить легализацию более 180 000 мигрантов, въехавших в страну нелегально, - инициативу, выдвинутую во время правления бывшего президента Габриэля Борика. Таким образом, новая администрация отказалась от массовой выдачи видов на жительство и выбрала гораздо более ограничительный подход.
По данным властей, по меньшей мере 6000 человек, зарегистрированных в рамках этого процесса, были замешаны в каком-либо преступлении - аргумент, который стал основным для обоснования смены курса миграционной политики. В то же время правительство приступило к реализации плана по усилению пограничного контроля на севере страны, который включает в себя строительство физических барьеров, усиление наблюдения с помощью технологий и размещение военного персонала в ключевых районах.
Каст связал рост преступности с нелегальной иммиграцией и пообещал усилить меры по борьбе с организованной преступностью, включая законопроекты о наказании как за нелегальный въезд, так и за содействие нелегальному въезду иностранцев.
Более того, этот поворот в вопросе миграции является частью более широкой программы исполнительной власти, которая включает в себя более 40 экономических и социальных мер, направленных на возобновление роста и изменение курса страны.