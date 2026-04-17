Количество пользователей Starlink выросло вдвое 7 17.04.2026, 1:46

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Сервис спутникового интернета демонстрирует взрывной рост перед возможным выходом SpaceX на биржу.

Спутниковый интернет-сервис Starlink продолжает демонстрировать стремительный рост аудитории, сообщает Reuters. По данным аналитиков, количество загрузок приложения и ежемесячно активных пользователей за первый квартал года более чем удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост превышает 100% уже четыре квартала подряд. При этом общее количество абонентов Starlink еще в феврале превысило отметку в 10 миллионов, что свидетельствует о сохранении высоких темпов развития даже после достижения значительного масштаба.

Значительный вклад в расширение аудитории обеспечивают как развитые, так и новые рынки. Особенно быстрый рост зафиксирован в Бразилии, где количество активных пользователей увеличилось в пять раз, а также в Аргентине, где прирост составил 159%. Вместе эти две страны формируют более пятой части всей глобальной аудитории сервиса.

В то же время США остаются крупнейшим и самым прибыльным рынком. Здесь количество загрузок приложения за квартал выросло более чем втрое и достигло рекордных 1,2 миллиона.

Аналитики считают, что именно успех Starlink может сыграть ключевую роль в возможном выходе SpaceX на биржу. По оценкам экспертов, стоимость компании уже достигает около $1,75 трлн, а годовая выручка превышает $11 млрд.

Следующим этапом развития, как предполагают инвесторы, могут стать орбитальные центры обработки данных, которые позволят еще больше расширить возможности спутниковой инфраструктуры.

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