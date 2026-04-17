Зеленский провел встречу с королем Нидерландов 17.04.2026, 2:14

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Президент Украины Владимир Зеленский в Мидделбурге провел встречу с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Об этом 16 апреля сообщается на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил короля за личную поддержку Украины и всего Украинского народа на протяжении более четырех лет борьбы против полномасштабной российской агрессии.

Президент сообщил, что этой ночью Россия вновь нанесла жестокий массированный удар по Украине, в результате которого погибли люди в Одессе, Киеве и Днепре, более ста пострадали в различных регионах страны.

Зеленский подчеркнул, что важно продолжать поддержку Украины всеми возможными способами и прилагать все усилия, чтобы остановить убийства и достичь достойного мира.

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