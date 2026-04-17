Во Франции приняли закон о возвращении культурных ценностей бывшим колониям 4 17.04.2026, 4:34

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Национальное собрание Франции единогласно поддержало этот законопроект.

Французские депутаты приняли закон, который упрощает возврат культурных ценностей, вывезенных из бывших колоний. Национальное собрание Франции единогласно поддержало этот законопроект, а ранее его уже одобрил Сенат, сообщает Euronews.

Закон предусматривает более простую процедуру возврата художественных произведений и артефактов, вывезенных из бывших французских колоний, например, Алжира, Мали или Бенина. Особое внимание уделяется предметам, вывезенным в период с 1815 по 1972 год — до вступления в силу международной конвенции об охране культурного наследия.

Это решение продолжает политику президента Франции Эмманюэля Макрона, который еще в 2017 году заявил о необходимости возвращения африканского культурного наследия. Он подчеркивал, что такие ценности не должны находиться только в европейских музеях и частных коллекциях.

Согласно новому закону, страны должны официально обратиться с просьбой о возврате и гарантировать, что предметы будут сохраняться и показываться обществу. После этого специальная комиссия будет решать, были ли они получены Францией незаконно или силой.

При этом закон не затрагивает некоторые категории ценностей, например, военные предметы, государственные архивы и части археологических находок.

Несмотря на итоговую единодушную поддержку, во время обсуждения возникали споры насчет того, на какой период должны распространяться новые правила.

В последнее время Франция уже начала возвращать отдельные артефакты, например, священный барабан, вывезенный из Кот-д’Ивуара в 1916 году.

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