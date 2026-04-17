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Во Франции приняли закон о возвращении культурных ценностей бывшим колониям

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  • 17.04.2026, 4:34
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Во Франции приняли закон о возвращении культурных ценностей бывшим колониям

Национальное собрание Франции единогласно поддержало этот законопроект.

Французские депутаты приняли закон, который упрощает возврат культурных ценностей, вывезенных из бывших колоний. Национальное собрание Франции единогласно поддержало этот законопроект, а ранее его уже одобрил Сенат, сообщает Euronews.

Закон предусматривает более простую процедуру возврата художественных произведений и артефактов, вывезенных из бывших французских колоний, например, Алжира, Мали или Бенина. Особое внимание уделяется предметам, вывезенным в период с 1815 по 1972 год — до вступления в силу международной конвенции об охране культурного наследия.

Это решение продолжает политику президента Франции Эмманюэля Макрона, который еще в 2017 году заявил о необходимости возвращения африканского культурного наследия. Он подчеркивал, что такие ценности не должны находиться только в европейских музеях и частных коллекциях.

Согласно новому закону, страны должны официально обратиться с просьбой о возврате и гарантировать, что предметы будут сохраняться и показываться обществу. После этого специальная комиссия будет решать, были ли они получены Францией незаконно или силой.

При этом закон не затрагивает некоторые категории ценностей, например, военные предметы, государственные архивы и части археологических находок.

Несмотря на итоговую единодушную поддержку, во время обсуждения возникали споры насчет того, на какой период должны распространяться новые правила.

В последнее время Франция уже начала возвращать отдельные артефакты, например, священный барабан, вывезенный из Кот-д’Ивуара в 1916 году.

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