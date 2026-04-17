Украинская армия трансформируется на поле боя 2 17.04.2026, 8:25

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Одним из примеров этих изменений стал корпус «Хартия».

Украинская армия проходит масштабную трансформацию на фоне войны с Россией, постепенно отходя от советской системы управления и внедряя более гибкие и технологичные подходы. Об этом сообщает Associated Press.

Одним из примеров этих изменений стал корпус «Хартия», созданный в начале полномасштабного вторжения бизнесменом Всеволодом Кожемяко. Изначально подразделение насчитывало около 30 добровольцев, однако со временем выросло до примерно 40 тысяч бойцов и стало одним из наиболее эффективных формирований в составе Сил обороны Украины.

Сам основатель «Хартии» подчеркивает, что ключевой задачей является создание современной армии, которая станет главной гарантией безопасности страны. Быстрое расширение «Хартии» отражает более широкий процесс изменений – в ВСУ формируется новая волна подразделений, включая Третий армейский корпус и «Азов», которые отходят от жесткой советской иерархии.

После распада СССР Украина унаследовала крупную армию, однако к 2014 году ее слабые стороны – недофинансирование, коррупция и отсутствие четкой стратегии – стали очевидны. Несмотря на реформы после 2022 года, часть проблем сохранялась: жесткая вертикаль управления, бюрократия и культура, в которой плохие новости часто скрывались из-за страха наказания, говорится в публикации.

Новые подразделения пытаются изменить этот подход. В «Хартии», по словам военных, делают ставку на инициативу, доверие и адаптацию. Здесь внедряются элементы западной военной практики, включая процедуры планирования и анализа операций, а также активно используются технологии – дроны и наземные роботизированные системы.

Военные отмечают, что в таких подразделениях меньше формальностей и больше внимания уделяется реальным задачам. Отношения между командирами и бойцами строятся на доверии, что, по их словам, повышает эффективность в боевых условиях.

Результаты уже проявляются на поле боя. В конце 2025 года подразделения «Хартии» провели контратаку на Купянском направлении, отбросив российские силы и освободив несколько населенных пунктов. Аналитики отмечали, что операция продемонстрировала способность украинских сил проводить успешные контратаки даже в условиях затяжной войны.

При этом изменения распространяются не только на тактику, но и на организацию. Подразделения активно используют инструменты из гражданской сферы – от рекрутинга и брендинга до работы с соцсетями – чтобы привлекать новых бойцов и ресурсы.

Командование «Хартии» и Третьего армейского корпуса уже начало совместные программы подготовки, стремясь распространить свой подход на другие части армии. Однако процесс реформ сталкивается с сопротивлением внутри системы, где сохраняется влияние старых практик, говорится в публикации.

Тем не менее спрос на изменения растет. К новым подразделениям все чаще обращаются другие части ВСУ, заинтересованные в перенимании их опыта, что свидетельствует о постепенном сдвиге всей военной системы в сторону более современной модели.

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