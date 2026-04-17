Самый карикатурный злодей Слонима закончил свой путь в мясном штурме на Донбассе

Самый карикатурный злодей Слонима закончил свой путь в мясном штурме на Донбассе19
- 17.04.2026, 8:58
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Воевал под позывным «Музыкант», но недолго.
В войне на стороне России погиб очередной белорус — Андрей Дорошкевич. В родном городе Дорошкевич стал известен своими карикатурными криминальными похождениями, пишет udf.
Андрей Дорошкевич родился в 1981 году в Слониме и жил там же.
Андрея нельзя назвать злостным бандитом, хотя в родном городе известность к нему пришла в связи с карикатурными обстоятельствами преступлений, которые он совершал без корыстной заинтересованности. Просто каждый раз не везло.
Первую уголовку Дорошкевич в середине 2000‑х заработал так: выпивал в компании возле молодежного центра, стащил у собутыльника ключи от машины и поехал кататься, пока никто не заметил. Машину планировал вернуть. Но не справился с управлением, разбил авто и убежал.
Первая неудача не поколебала любовь Дорошкевича к быстрой езде на чужих машинах, а научила только, что к делу нужно лучше готовиться, чтобы не стать очевидным подозреваемым.
И вот меньше чем через два года Дорошкевич сбил замок с гаража санаторно-лесной школы, чтобы сесть за руль казенного ВАЗа.
Дело происходило ночью. Дорошкевич собирался машину вернуть, но снова не справился с управлением, снова разбил авто и снова убежал.
Что еще происходило в жизни слонимчанина? Поработал на местном «Альбертине», женился, завел вместе с ней аккаунт на двоих в «Одноклассниках». А в итоге поехал в Россию.
Дальнейшие подробности судьбы Дорошкевича неизвестны. Известен только финал истории — больше кататься на чужих машинах он не будет. Летом 2025 года он погиб в районе Часова Яра в Украине, был штурмовиком в российской в/ч 01591.
Воевал под позывным «Музыкант», но недолго.