Как в Беларуси законно уменьшить налоговые отчисления из зарплаты 17.04.2026, 9:17

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И увеличить ежемесячную сумму «к выдаче».

Получаем расчетный лист, видим графу «Начислено» и радуемся, видим «К выдаче» — грустим. Сегодня разберемся, куда уходят значительные суммы из графы «Удержано», почему именно столько и как (законно!) можно уменьшить выплаты. Скажем сразу: это реально. А пока открывайте калькуляторы, будем следить за ходом мысли вашей бухгалтерии. Поделимся лайфхаками и на конкретных примерах посчитаем, сколько вы можете сэкономить на налоговых вычетах, пишет Onlíner.

Куда идут наши деньги

Эта статья уже публиковалась на Onlíner. Ее обновили, чтобы вновь поделиться актуальной правовой информацией — разъяснениями законов, полезными инструкциями и рекомендациями.

Зачем нам вообще знать, сколько начислено

Во-первых, на эту сумму смотрят в банке, когда решают вопрос о предоставлении кредита. В справке о доходах работодатель укажет и удержания, которые банк посчитает как расходы, и это тоже повлияет на сумму кредита.

Во-вторых, отчеты Белстата о средней зарплате по стране — тоже о ней, начисленной. Ведь при одинаковой начисленной зарплате два работника могут получить разные суммы на руки.

Разобраться сложновато, но, когда речь идет о своих кровных, это никого не остановит. А Onlíner попросил объяснить все по-человечески финансового эксперта Татьяну Войнич и эксперта в области бухгалтерского учета и расчета налогов Елену Игнатович.

Какие зарплатные налоги у нас есть

1. Отчисления в «Белгосстрах» или по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (обычно 0,6% от начисленной работнику зарплаты).

Их платит работодатель. Если на работе происходит несчастный случай, то именно за счет этих средств работнику выплатят компенсацию — например, при потере здоровья из-за несчастного случая.

2. Отчисления по обязательным страховым взносам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Если коротко, это взносы в ФСЗН.

Их платят и работник, и наниматель, но есть разница суммах. Взносы со стороны работодателя составляют 28% (на пенсионное страхование) и 6% (на социальное страхование) от начисленной зарплаты, а работник со своей зарплаты отчисляет только 1% (взносы на пенсионное страхование).

За счет взносов на пенсионное страхование формируются страховой стаж работника и его пенсия, а за счет взносов на социальное страхование выплачиваются больничные и различные пособия семьям (декретные выплаты и другое).

Страховой стаж нужен для того, чтобы получать трудовую пенсию, а не минимальную социальную, поэтому, если работодатель не будет делать за вас взносы в ФСЗН, вы рискуете попасть в пенсионную ловушку.

3. Подоходный налог по ставке 13%.

Его платит работник, но в бюджет перечисляет наниматель.

Как посчитать налоги из своей зарплаты

Рассчитаем зарплатные налоги на конкретном примере. Допустим, у работника в контракте или трудовом договоре указана зарплата 1500 рублей. Предположим, что у него нет льгот, которые позволяют уменьшить суммы налогов и сборов.

Вот что у нас получается:

Отчисления в «Белгосстрах» — 9 рублей (1500 × 0,6 ÷ 100).

Отчисления в ФСЗН со стороны работодателя — 510 рублей (1500 × (28 + 6) ÷ 100).

Отчисления в ФСЗН со стороны работника — 15 рублей (1500 × 1 ÷ 100).

Подоходный налог — 195 рублей (1500 × 13 ÷ 100).

Бухгалтер выплатит работнику заработную плату в размере 1290 рублей (то есть от 1500 отнимет 15 рублей взносов в ФСЗН и 195 рублей подоходного налога, которые уплачиваются работником).

При этом бухгалтер нанимателя должен заплатить налоги и сборы с зарплаты этого работника в размере 729 рублей. Это удержанные у работника суммы (1% в ФСЗН на пенсионное страхование и 13% подоходного налога — 210 рублей) и дополнительно начисленные суммы со стороны нанимателя (0,6% отчислений в «Белгосстрах» и 34% отчислений в ФСЗН — 519 рублей).

Таким образом, чтобы работник получил 1290 рублей зарплаты за месяц, нужно дополнительно перечислить в бюджетные и небюджетные фонды 729 рублей, то есть налоги и сборы по отношению к заработной плате составляют 56,51%.

— Поэтому работникам нужно знать, что, по сути, их заработная плата с налогами и отчислениями для нанимателя в обозначенном примере составляет 2019 рублей, из которых 1290 идет прямо на руки работнику, остальные же суммы опосредованно зачисляются в бюджетные и небюджетные фонды на различные нужды, — объясняет Елена Игнатович. — Это пенсионное, социальное страхование и страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также прямой налог в бюджет — подоходный налог — с заработка работника.

У некоторых нанимателей есть искушение снизить выплаты в ФСЗН, «Белгосстрах» и подоходный налог. Официально в качестве зарплаты работника они заявляют меньшую сумму, с которой уплачиваются налоги и сборы, а часть зарплаты идет в конверте. Но контролирующие органы (налоговые, ДФР, Департамент госинспекции труда Минтруда и другие) постоянно проверяют, не используют ли наниматели такие схемы ухода от налогов.

Самый главный и большой налог

Первое и самое печальное удержание в соответствующей графе у большинства работников — подоходный налог.

— Налоги с доходов должны платить все физические лица, но не всегда это подоходный налог и уплачивается он не со всех доходов, — интригует финансовый эксперт Татьяна Войнич. — Если вы наемный работник, то работодатель начисляет вам зарплату, удерживает из нее подоходный налог, перечисляет его в бюджет, а заработную плату зачисляет на карточку чистой, без налога.

Итак, по месту вашей основной работы подоходный налог чаще всего составляет 13% от суммы всех доходов за вычетом льгот и налоговых вычетов. Если вы еще подрабатываете в других местах, то только 259 рублей в год от каждой организации не подлежит налогообложению. Все, что сверх этого, — снова минус 13%.

Почему 13% мы платим «чаще всего»? Дело в том, что с 1 января в стране появился налог на сверхдоходы. Если за год вы получили больше 350 тыс. рублей, то придется заплатить государству четверть с суммы превышения, а если больше 600 тыс. — 30%. О том, как этот налог считают в 2026 году, Onlíner писал подробно.

А что там с командировочными?

— Расходы на командировку — это затраты организации по производству товаров или оказанию услуг. Это не доход работника. Суммы командировочных расходов в пределах норм включаются в себестоимость продукции, сверх норм — оплачиваются из прибыли организации. Проще говоря, с них подоходный налог мы не платим.

В каких случаях подоходный налог будет меньше

Помните, что подоходный считается от начисленной зарплаты? Так вот, если у вас есть право на вычет, из зарплаты сначала вычтут этот кусочек, а уже на оставшуюся часть посчитают налог. И сумма налога, естественно, будет меньше. Внимание: сами вычеты от зарплаты к выдаче не отнимаются, напоминает Татьяна Войнич.

— Налоговые вычеты вам считают только на основном месте работы. Действуют следующие «скидки» в месяц (примеры расчетов под соответствующими номерами расположены ниже этого списка):

860 рублей молодым специалистам (пример 1).

216 рублей, если весь доход не превышает 1308 рублей в месяц (пример 2).

63 рубля на ребенка до 18 лет и каждого иждивенца для обоих родителей (пример 3).

120 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего и иждивенца приемным родителям, опекунам и попечителям, одиноким родителям.

120 рублей на каждого ребенка, если в семье двое и больше детей (пример 4).

120 рублей, если детей трое и один из них — ребенок-инвалид, на каждого ребенка.

306 рублей инвалидам, участникам войны, ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС, героям труда и некоторым другим категориям физлиц (пример 2).

Если работник относится к нескольким категориям, вычет предоставляется только один — в размере 306 рублей.

Разбираемся с вычетами на примерах

Пример 1. Зарплата молодого специалиста — 1600 рублей.

Налоговый вычет — 860 рублей. Подоходный налог в размере 13% считается с суммы 1600 − 860 = 740 и равен 96,2 рубля. То есть зарплата без подоходного — 1503,8 рубля.

Пример 2. Ликвидатор последствий на ЧАЭС, инвалид II группы.

Ежемесячный доход по месту основной работы составляет 1200 рублей. За каждый месяц года ему предоставляются стандартные налоговые вычеты в размере 216 (так как 1200 рублей меньше 1308 рублей) + 306 (так как ликвидатор и инвалид II группы) = 522 рублей. Налогооблагаемый доход будет 1200 − 522 = 678 рублей. Сумма налога составит 678 × 13% = 88,14 рубля.

Зарплата без налога: 1200 − 88,14 = 1111,86 рубля.

Пример 3. У работника двойня в возрасте 2 года и жена в декретном отпуске.

Начисленная зарплата — 2300 рубля. Вычет 216 рублей не предоставляется, так как доход больше 1308. На двоих детей до 18 лет вычет составляет 120 × 2 = 240 рублей. Жена работника — иждивенка, раз находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, на нее вычет — 63 рублей.

Итого вычетов: 240 + 63 = 303 рубля. Рассчитаем подоходный налог: (2300 − 303) × 13% = 259,61 рубля. Зарплата без налога: 2300 − 259,61 = 2040,39 рубля.

Пример 4. У работника двое детей: 13 и 17 лет. Старшему ребенку 12 марта исполнилось 18 лет, он учится на дневном отделении в БГУ.

Работнику по месту основной работы начислено за март: зарплата — 1800 рублей, премия — 300 рублей, итого 2100 рублей. Вручен подарок от профсоюза к 8 Марта на 120 рублей.

Подарок от профсоюза будет льготироваться, так как его сумма составляет менее 1662 рублей. Если в январе и феврале работнику были подарки или матпомощь от профсоюза, мы суммируем их с подарком к 8 Марта и смотрим, не превышен ли лимит в 1662 рубля. В марте работник предоставил документы об оплате стоимости обучения старшего ребенка в БГУ в сумме 2150 рублей.

Вычет 216 рублей не предоставляется, так как доход в марте — более 1308 рублей. Вычет на двух детей до 18 лет: 120 × 2 = 240 рублей. Старший ребенок в марте еще считается ребенком до 18 лет.

Социальный вычет за обучение ребенка в учреждении образования Беларуси — 2150 рублей. Налоговая база для расчета подоходного налога: 2100 − 240 − 2150 = −290 рублей. Это остаток неиспользованного социального вычета, который переносится на следующий месяц. За март подоходный налог составит 0 рублей.

В апреле зарплата — 1800 рублей, премия — 250 рублей, итого 2050 рублей. Оказана матпомощь от организации в размере 500 рублей.

Матпомощь будет льготироваться, так как ее сумма составляет менее 3910 рублей. Опять смотрим, были ли ранее выплаты, не связанные с оплатой труда, и не превысили ли они суммарно этот предел.

Вычет 216 рублей опять не предоставляется, так как доход в апреле превышает 1308 рублей.

Вычет на ребенка 13 лет — 63 рубля, так как он остался один до 18 лет, старший ребенок с апреля становится иждивенцем, так как обучается на дневном отделении. На него вычет тоже составляет 63 рубля. Всего вычеты на детей — 126 рублей.

И у нас остался социальный вычет с прошлого месяца — 290 рублей. Налоговая база апреля: 2050 − 126 − 290 = 1634 рубля. Подоходный налог: 1634 × 13% = 212,42 рубля. Зарплата без налога: 2050 − 212,42 = 1837,58 рубля.

Пример 5. Работник с зарплатой 1500 рублей получает первое высшее образование в БНТУ и заключил договор добровольного страхования жизни на 5 лет.

В июне 2024 года сумма оплаты обучения составила 500 рублей, взнос по договору добровольного страхования жизни был 100 рублей. Соответственно, база для исчисления подоходного налога в июне уменьшится на 600 рублей. Подоходный налог в таком случае составит 117 рублей, без социальных вычетов пришлось бы заплатить 195.

Какие вычеты предоставляются автоматически

— Загляните в статью 208 Налогового кодекса, — советует эксперт. — Там приведены доходы, которые не облагаются подоходным налогом.

1. Независимо от суммы не облагаются подоходным налогом:

суммы, выплаченные работодателем в связи со смертью близких родственников;

оплаченные работодателем путевки в санаторно-курортные и оздоровительные организации;

материальная помощь в связи с чрезвычайными ситуациями.

2. В пределах 6695 рублей в год не облагается подоходным налогом оплата работодателем страховых услуг для работника.

3. В пределах 3910 рублей в год не облагаются подоходным налогом остальные выплаты, не связанные с оплатой труда, в виде материальной помощи, призов, подарков, оплаты стоимости путевок для самого работника. Если работник получает такие выплаты не по месту основной работы, то не облагается налогом только сумма 259 рублей в год от каждой организации.

Когда о вычете нужно позаботиться самому

Бывают случаи, когда экономия — забота самого экономящего, говорит Татьяна Войнич.

— Если у вас есть договор добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии на срок более 3 лет, можно получить вычет на сумму взносов. Нужно принести бухгалтеру квитанции об уплате страховых взносов. Это тот случай, когда о вычете нужно знать, автоматически он не предоставляется (пример 5).

Если вы или ваш близкий родственник получаете первое образование платно в Беларуси, собирайте чеки: на всю сумму полагается социальный вычет (пример 4). Оформили договор добровольного страхования медицинских расходов — тоже побеспокойте бухгалтерию.

— Если работник или члены его семьи понесли расходы на строительство или приобретение квартиры, жилого дома, а также на погашение кредита банка, полученного на строительство, имущественному вычету подлежат и кредит, и проценты по кредиту. Но нужно состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — предупреждает Татьяна.

Вычеты предоставляет бухгалтерия на основании документов, подтверждающих основание их предоставления. Нет документов — нет вычетов.

Как снизить другие выплаты

Налоговые и неналоговые выплаты можно сократить, но не всегда такая возможность прямо зависит от нанимателя и работника. Например, «Белгосстрах» может снизить или повысить отчисления на определенный год.

В некоторых случаях для нанимателя могут быть снижены взносы на пенсионное страхование. Например, если у нанимателя больше 50% в объемах производства составляет сельхозпродукция, то взносы на пенсионное страхование для него составляют 24%. Для некоторых работодателей, например объединений инвалидов, потребительских кооперативов (кроме потребительских обществ), товариществ собственников, садоводческих товариществ, взносы на пенсионное страхование составят 5%.

Профессиональные налоговые вычеты могут получить авторы объектов интеллектуальной собственности и (или) те, кому принадлежат имущественные права на такие объекты. Размер вычета — это расходы на создание, использование, отчуждение объектов интеллектуальной собственности или определенный процент от дохода (20, 30, 40%) в зависимости от вида интеллектуальной собственности.

А ИП могут получить вычет?

Конечно, ведь индивидуальный предприниматель тоже является физическим лицом.

Так, стандартные налоговые вычеты предоставляются ИП, у которого в отчетном периоде не было места основной работы. При этом стандартный налоговый вычет в 216 рублей применяется, если доходы за вычетом расходов в соответствующем квартале не превышают 3930 белорусских рублей.

Например, за I квартал вы получили доход в размере 5000 рублей, а расходы на предпринимательскую деятельность составили 4000 рублей и у вас нет места основной работы. Ваша разница между доходами и расходами за I квартал — меньше 3930 рублей.

Значит, вы можете применить стандартный налоговый вычет в размере 648 рублей (216 рублей за каждый из трех месяцев). Если у вас есть несовершеннолетний ребенок, то независимо от дохода в течение I квартала также можно применить стандартный налоговый вычет — 168 рублей (56 рублей за каждый из трех месяцев).

Имущественные и социальные вычеты тоже распространяются на ИП. Но указать их можно только в декларации за IV квартал календарного года.

Куда идут наши деньги

Если человек работает в найме, не получает сверхдоходов, не сдает квартиру, он, в принципе, за всю свою жизнь может не столкнуться с налоговой инспекцией.

— За наемного работника подоходный налог посчитает работодатель. Все, что с нас удерживают, идет в бюджет. Конкретно подоходный налог — полностью в местный бюджет, которым местные финотделы же и распоряжаются. Другие налоги могут попасть в местный бюджет, в республиканский или частично в один и другой, — отвечает эксперт.

Что еще интересного в нашем расчетнике

Профсоюзные взносы (если в вашей организации есть профсоюз) — 1%. Столько же отчисляют в пенсионный фонд. Бывает, что люди задаются вопросом: а можно не платить в пенсионный фонд и потом жить на проценты? Причем потом пенсия не будет зависеть от того, сколько мы заплатили в абсолютных числах, она устанавливается государством. Разбираемся: если работник зарегистрирован еще и как индивидуальный предприниматель, ему можно не платить взносы в пенсионный фонд.

— Но если это только ИП или самозанятость, то платить обязательно. Вот, кстати, налог на профессиональный доход: 6% идет в ФСЗН, а 4% — как подоходный.

Студенты, родители в декрете, люди с инвалидностью, доноры крови, пенсионеры получают социальные выплаты из бюджета и внебюджетных фондов. Эти выплаты освобождаются от налогообложения.

К слову, отвлечемся от расчетника и отметим, что организатор рекламной игры, как правило, сам платит налог с вашего выигрыша. Об этом мы уже писали.

Если вы хотите разобраться с выплатами и удержаниями, узнать, почему вам выдали именно столько, пишите нашему журналисту.

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