Нефть больше не подешевеет? 14 17.04.2026, 9:35

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Война в Иране изменила все в глобальной матрице.

Цены на топливо никогда рискуют никогда не вернуться к «норме» даже с открытием Ормузского пролива. Покупатели будут вынуждены подстраховываться и брать нефть «на перед», что рискует повысить затраты.

Об этом сообщает Independent.

Оптимисты надеялись на быстрое восстановление после того, как цены упали ниже 100 долларов. Однако реальность оказалась жестокой - расходы на страхование судов взлетели до небес и сейчас танкеры вынуждены идти в обход Ближнего Востока.

Транзитные пути стали длиннее, а судоходство в целом сокращается. Цепи поставок разрываются на глазах и каждая лишняя миля в море - это дополнительные центы к стоимости литра бензина на АЗС.

Невидимая нефть: от аспирина до зубной пасты

Высокие цены на сырье бьют не только по водителям. Цена на нефть влияет на любой конечный продукт: сначала дорожают бензин и дизель, затем перевозки товаров, а дальше под удар попадает сельское хозяйство, ведь большинство удобрений производят из нефтехимикатов.

Но список значительно шире. По данным Министерства энергетики США, нефть присутствует в более 6000 товаров ежедневного потребления.

Например:

аспирин и другие лекарства;

средства для мытья посуды;

зубная паста и красители;

пластик в любом виде.

Строительство также становится «золотым». Асфальт, изоляция, трубы и краски - это побочные продукты нефтепереработки. Кризис энергоносителей автоматически делает жилье менее доступным для людей.

Мировая экономика меняет стратегию: от экономии к запасам

До 2020 года мир работал в режиме «точно в срок». Бизнес покупал лишь столько нефти, сколько было нужно на сегодня. Это было дешево и эффективно, но войны в Украине и Иране все изменили.

Теперь царит принцип «на всякий случай» и страны стремятся накапливать резервы. Государства строят новые огромные хранилища и страхование стратегических запасов становится обязательным.

Эти новые расходы ложатся на плечи потребителей. Кто-то должен платить за строительство новых терминалов и содержание «лишней» нефти. Соответственно, себестоимость любого продукта растет.

Есть ли надежда на технологический прорыв

В прошлом высокие цены всегда стимулировали инновации. Компания Chevron когда-то стала пионером глубоководного бурения. Сланцевая революция сделала США крупнейшим производителем нефти, но на этот раз ситуация критическая.

Производственные мощности на Ближнем Востоке получили серьезные повреждения. На их восстановление уйдут годы и вопрос уже не в том, есть ли нефть в недрах. Вопрос в том, можно ли ее доставить дешево и масштабно.

«Каменный век закончился не потому, что в мире закончились камни, и нефтяной век не закончится потому, что у нас закончится нефть», - цитирует издание слова Дона Губертса, экс-главы Shell Hydrogen.

Однако дешевая нефть как фундамент стабильности исчезла. Люди уже адаптируются: меньше путешествуют, чаще выбирают общественный транспорт и электромобили. Промышленность инвестирует в «зеленую» энергию из-за необходимости, а не из-за идеализма, хотя путь к новой реальности будет тернистым, подытоживается в статье.

Какова сейчас ситуация с нефтью

Несмотря на этот негативный прогноз цена на нефть понемногу начали снижаться на фоне заявлений Трампа о переговорах с Ираном. Однако эксперты уверены, что пока не будет достигнуто мирное соглашение и не будет восстановлено свободное судоходство по проливу, нефть будет колебаться в пределах между 80 и 100 долларами.

Между тем Международное энергетическое агентство (МЭА) консультируется с правительствами Азии и Европы по высвобождению большего количества запасов нефти. В МЭА прогнозируют «нефтяной шок», который будет страшнее, чем в 1970-х годах.

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