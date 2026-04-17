Папа Римский публично осудил «горстку тиранов» 7 17.04.2026, 9:44

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Папа Лев XIV

Резкое заявление было сделано понтификом во время его визита в Камерун.

Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV резко раскритиковал мировых лидеров, тратящих миллиарды долларов на войны, и заявил, что современный мир опустошает «горстка тиранов». Столь резкое заявление было сделано понтификом во время его визита в Камерун, спустя несколько дней после того, как на него обрушился с открытой критикой президент США Дональд Трамп.

В своем выступлении Лев XIV, первый гражданин США, выбранный на пост главы Римско-католической церкви, осудил политических лидеров, которые используют религиозную риторику для оправдания собственных войн. Выступая перед верующими в крупнейшем городе англоязычных регионов Камеруна, где тлеющий вооруженный конфликт, начавшийся почти десять лет назад, за последние годы унес тысячи жизней, понтифик призвал к «решительной смене курса».

Вооруженный конфликт в Камеруне, который, по сути, обернулся гражданской войной, начался в конце 2017 года в англоязычных регионах страны, поэтому его часто называют «Англоязычным кризисом». Другое распространенное название - Амбазонская война, поскольку на северо-западе и юго-западе страны сепаратисты пытаются добиться независимости самопровозглашенной Республики Амбазония от франкоязычного большинства.

«Мастера военного дела делают вид, что не понимают, что для разрушения достаточно лишь мгновения, но зачастую целой жизни недостаточно, чтобы все восстановить. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсы, необходимые для исцеления, образования и восстановления, нигде не находятся», - раскритиковал Папа политиков, которые сознательно идут на вооруженные конфликты.

По данным агентства Reuters, публичные нападки Трампа на Папу Римского, впервые прозвучавшие накануне амбициозного турне понтифика по четырем странам Африки и повторенные поздно вечером во вторник, вызвали недовольство в Африке, где проживает более пятой части всех католиков мира.

Лев XIV, который большую часть своего первого года на посту главы Церкви, насчитывающей 1,4 миллиарда членов, держался относительно незаметно, в последнее время стал ярым критиком войны. Триггером для публичной и категоричной критики стали американо-израильские удары по Ирану.

Выступая в англоязычном городе Баменда, понтифик также резко раскритиковал лидеров, которые использовали религиозные темы для оправдания войн.

«Горе тем, кто манипулирует религией и самим именем Бога ради собственной военной, экономической и политической выгоды, погружая священное во тьму и мерзость. Это мир, перевернутый с ног на голову, эксплуатация Божьего творения, которую должна осудить и отвергнуть каждая честная совесть», - категорично заявил Лев XIV.

В прошлом месяце Папа Римский сделал аналогичные заявления, сказав, что Бог отвергает молитвы лидеров с «руками, полными крови». Как отметило Reuters, эти слова понтифика в США многие истолковали как критику в адрес лично министра обороны США Пита Хегсета, который не раз использовал христианскую лексику для оправдания войны с Ираном.

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